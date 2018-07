Vertrouweling van Bush moet conservatieve trumpiaanse agenda decennialang beschermen

Sociaal conservatief, allergisch voor bedrijfsonvriendelijke regelneverij en relatief jong: met de 53-jarige Brett Kavanaugh heeft president Donald Trump een lid van het Hooggerechtshof genomineerd die nog decennia een uiterst behoudsgezinde stempel kan drukken op de Amerikaanse samenleving.

‘Een van de scherpste geesten van onze tijd’, bejubelde de Republikein zijn keuze. De Democraten daarentegen zien Kavanaugh als de baarlijke duivel die de liberale verworvenheden zal terugschroeven en beloven een - vermoedelijk vergeefse - kruistocht tegen zijn benoeming in de Senaat.

Kavanaugh, opgeleid aan de elite-universiteit van Yale, geldt als een telg van het establishment in Washington. En als een vertrouweling van de familie-Bush. Op het eerste gezicht lijkt hij dus een ietwat vreemde keuze van de outsider Trump, die vaak clashte met de politieke dynastie uit Texas.

Zo maakte Kavanaugh deel uit van het juridische team dat namens George W. Bush in 2000 de omstreden hertelling van de stemmen in Florida opvolgde, waardoor de Democraat Al Gore de presidentsverkiezingen verloor. Eerder was hij al assistent geweest van speciaal aanklager Kenneth Star, die de Democratische president Bill Clinton wilde laten afzetten vanwege de Lewinsky-affaire.

Later zou Bush Kavanaugh benoemen tot zijn stafsecretaris. In die rol speelde hij na 9/11 een invloedrijke juridische rol in de ‘war on terror’. Ook huwde de jurist Bush’ privésecretaresse. In 2006 parachuteerde de president hem in het federale hof van beroep voor het hoofdstedelijke District of Columbia.

Sindsdien velde Kavanaugh zo’n 300 vonnissen die Trump ruimschoots hebben overtuigd van zijn conservatieve adelbrieven. Hij moet in het hoogste Amerikaanse rechtsorgaan Anthony Kennedy vervangen, die onlangs zijn pensioen aankondigde. Kennedy gold al als een van de vijf behoudsgezinde leden die een meerderheid hebben op de vier liberale rechters. Maar in ethische dossiers - zoals homorechten en abortus - volgde Kennedy vaak zijn progressieve collega’s.

Abortus

Dat gevaar lijkt met Kavanaugh geweken. Bedrijven behoedde hij vaak voor al te veel overheidsbemoeienissen, zeker inzake milieuwetgeving. Hij toonde zich een verdediger van vrije wapendracht en een meer restrictieve abortuswetgeving. De ultieme heilige graal voor sociaal conservatieven lijkt Kavanaugh wel niet na te streven: de omverwerping van Roe v. Wade, het baanbrekende vonnis waarmee het Hooggerechtshof in 1973 het recht op abortus toestond.

Trump weet ook wel dat een scherpslijper die daarvoor gaat niet goedgekeurd zou worden in de Senaat, waar zijn Republikeinen een flinterdunne meerderheid hebben van 51 op 100 zetels. Al zeker twee vrouwelijke partijgenoten lieten weten Roe v. Wade onaantastbaar te vinden. Anderzijds wordt de druk opgevoerd op de vijf Democraten die dit najaar bij de parlementsverkiezingen herverkozen willen worden in een staat die in 2016 overweldigend voor Trump heeft gestemd.