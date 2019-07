Vertrouwen tussen VS en China nog ver zoek in handelsoverleg

Nieuw handelsoverleg tussen China en de VS heeft geen doorbraak opgeleverd. De VS beschuldigen Peking van vertragingsmanoeuvres, terwijl China de VS verwijt onoprecht te zijn.

Voor het eerst in bijna drie maanden schoven Amerikaanse en Chinese onderhandelingsteams woensdag aan dezelfde tafel aan. Het doel: de zoektocht naar een uitweg uit de al meer dan een jaar durende handelsoorlog nieuw leven inblazen. Maar zoals verwacht leverde de twaalfde onderhandelingsronde tussen de twee kampen geen doorbraak op.

Na afloop deden de Chinezen hun uiterste best om een positieve boodschap te brengen. ‘De gesprekken verliepen efficiënt en constructief. In september vindt in de VS een nieuwe onderhandelingsronde plaats’, klonk het. Maar dat discours kon amper verhullen dat het vertrouwen tussen de VS en China nog altijd ver zoek is.

Vertragingsmanoeuvres

De VS moeten meer doen om te bewijzen dat ze oprecht zijn.

De Amerikanen - president Donald Trump op kop - verdenken de Chinese leider Xi Jinping ervan bewust vertragingsmanoeuvres in het overleg in te bouwen. ‘Des te langer we wachten om toegevingen te doen, des te gunstiger voorwaarden we zullen weten af te dwingen’, is de redenering in Peking.

‘China kan het zich veroorloven het kalm aan te doen’, zei Mei Xinyu, onderzoeker bij een denktank die valt onder het Chinese ministerie van Handel, in de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. ‘De Amerikaanse handelssancties lieten de voorbije maanden weliswaar flinke sporen na in de Chinese economie. Maar die heeft inmiddels het herstel ingezet terwijl de Amerikaanse economie nu klappen dreigt te krijgen.’

Minder rooskleurig economisch nieuws kan Trump missen als kiespijn in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2020. Sinds hij begin 2017 zijn intrek nam in het Witte Huis zette de miljardair zwaar in op het thema economie. Regelmatig klopte hij zich op de borst als positieve macro-economische indicatoren verschenen.

Dat zou hij de volgende maanden tijdens de electorale campagne ook maar wat graag doen. Maar de boodschap dreigt aan kracht te verliezen als de economie slabakt en steeds meer Amerikaanse boeren en consumenten de impact van de Chinese represaillemaatregelen aan den lijve ondervinden.

Trump nerveus

De Chinese tactiek maakt Trump nerveus, bleek vlak voor aanvang van de twaalfde onderhandelingsronde. ‘De Chinezen wachten waarschijnlijk onze verkiezingen af om te zien of een Democraat als winnaar uit de bus komt. Dan kunnen ze een fantastische deal sluiten, zoals de voorbije 30 jaar, en de VS nog meer dan vroeger belazeren. Ze hebben slechts één probleem: als ik win, en ik zal winnen, wacht hen een veel slechtere deal dan die waarover we nu onderhandelen... of helemaal geen deal’, postte hij op Twitter.

China verwacht dat de VS de strafmaatregelen tegen de telecomgigant Huawei snel terugschroeven. In ruil zou Peking, als teken van goodwill, meer Amerikaanse landbouwproducten kopen.

De tirade ging in Peking niet ongemerkt voorbij. ‘De VS moeten meer doen om te bewijzen dat ze oprecht zijn. Het is zinloos dat de VS nu maximaal druk uitoefenen op ons. Je vraagt iemand anders toch ook niet je geneesmiddelen te slikken om zelf te genezen?’