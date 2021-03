Verwijten vliegen over en weer bij eerste top VS-China

De eerste politieke topontmoeting tussen de VS en China is uitgedraaid op een bits gehakketak. Het vertrek van Donald Trump heeft duidelijk geen dooi in de relaties ingeluid.

Bijna twee maanden na het aantreden van de Amerikaanse president Joe Biden zat diens minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken voor het eerst om de tafel met zijn Chinese evenknie Wang Yi. Ook de Amerikaanse veiligheidsadviseur Jake Sullivan en Yang Jiechi, de buitenlandchef van de communistische partij, schoven aan voor het tweedaagse overleg in Anchorage in de staat Alaska.

Al meteen bij de opening van de bijeenkomst ging het verkeerd. Blinken kondigde aan dat hij zijn 'diepe bezorgdheid zou uiten over Chinese acties', waaronder de repressie in Hongkong, de mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren en de cyberaanvallen tegen de VS. Dergelijke acties vormen een bedreiging voor de op regels gebaseerde internationale orde die stabiliteit garandeert, zei de minister. 'Daarom zijn dat niet alleen binnenlandse aangelegenheden en voelen wij ons verplicht daarover te praten.'

Amerikaanse sancties

Yang beet fel van zich af en veroordeelde de Amerikaanse inmenging in binnenlandse aangelegenheden. Hij verwees naar de sancties die de VS daags voor de ontmoeting hadden ingesteld tegen Chinese functionarissen voor hun rol in Hongkong. 'Dat is niet hoe je gasten verwelkomt', zei Yang. En over mensenrechten zwijgen de Amerikanen beter, zei de communistische apparatsjik nog, want zwarte Amerikanen worden volgens hem 'afgemaakt'.

Yang riep de VS op afstand te nemen van de 'Koude Oorlogmentaliteit'. Volgens hem misbruiken de Amerikanen hun militaire en financiƫle dominantie om andere landen te intimideren en hun democratische model wereldwijd op te dringen. 'De VS misbruiken zogenaamde begrippen van nationale veiligheid om handel te blokkeren en zetten sommige landen aan China aan te vallen.' De Chinezen waren ontstemd dat Blinken vlak voor de meeting voor overleg naar Zuid-Korea en Japan was gevlogen.

Protocol doorbroken

Het was een bijzonder bitse en ongewone bijeenkomst, en na afloop beschuldigden beide partijen elkaar ervan het protocol te hebben doorbroken. De Amerikanen beweerden dat Yang en co. de top in Anchorage hadden aangegrepen om hoogdravend hun macht te etaleren.