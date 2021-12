Videocall tussen Biden en Poetin moet escalatie in Oekraïne ontmijnen

De Russische president Vladimir Poetin (l.) en de Amerikaanse president Joe Biden ontmoetten elkaar in juni in Genève.

In een cruciaal videogesprek met de Russische president Vladimir Poetin hoopt de Amerikaanse president Joe Biden dinsdag garanties te krijgen dat Oekraïne een onafhankelijke staat kan blijven.

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische collega Vladimir Poetin hebben dinsdag een belangrijk telefoontje gepland. Rond 16 uur Belgische tijd hebben beide staatshoofden een videogesprek met elkaar om de situatie aan de Oekraïense grens te bespreken. Daar zouden zich zo'n 100.000 Russische soldaten ophouden. Westerse inlichtingendiensten vrezen dat Poetin van plan is om Oekraïne eind januari met zo'n 175.000 man binnen te vallen.

Biden, die aan de vooravond van het gesprek nog druk overlegde met zijn westerse bondgenoten Emmanuel Macron, Angela Merkel, Mario Draghi en Boris Johnson, liet weten dat hij in het gesprek de Amerikaanse steun voor de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne zal bevestigen. Er ligt ook een stapel sancties klaar om Poetin tot een de-escalatie te dwingen. Volgens Amerikaanse media gaat het om maatregelen die Rusland afsluiten van het internationale financiële systeem en om directe sancties tegen de kring rond Poetin. Daarnaast sluiten de VS niet uit dat ze troepen naar Oost-Europa sturen.

Met een desinformatiecampagne op het internet probeert Rusland de prowesterse Oekraïense regering te destabiliseren.

Desinformatiecampagne

De escalatie aan de Oekraïense grens is de ergste sinds 2014, toen Russische troepen het schiereiland Krim annexeerden en de separatisten in Oost-Oekraïne steunden. Ondanks een wapenstilstand in 2015 verzandde dat laatste conflict in een loopgravenoorlog waar het schieten nooit is gestopt. De jongste tijd groeit de angst voor een nieuwe Russische inval. Volgens westerse inlichtingendienst bouwt Rusland niet alleen troepen op aan drie kanten van Oekraïne, maar vuurt het ook een online desinformatiecampagne op het land af om de prowesterse regering van president Volodymyr Zelensky te destabiliseren.

Poetin ontkent dat. Hij beschuldigt het Westen van een agressieve en vijandige retoriek en zegt dat het zelf de spanningen opdrijft door wapens te leveren aan Oekraïne en militaire oefeningen in de regio te houden. Voor de Russische president is het cruciaal dat Oekraïne niet naar de westerse invloedssfeer afglijdt. Poetin ziet de voormalige Sovjetrepubliek als onlosmakelijk met Rusland verbonden via culturele, economische, politieke en familiale banden. Hoewel veel Oekraïners het daar niet mee eens zijn, vindt die these veel weerklank in Rusland zelf.

Los van de emotionele banden vormt een te westers Oekraïne ook een bedreiging voor Rusland, dat zo de machtsbalans in de regio in zijn nadeel ziet omslaan. Verwacht wordt dat Poetin tijdens het gesprek met Biden garanties zal eisen dat Oekraïne nooit lid van de NAVO wordt. Volgens analisten is de troepenopbouw vooral bedoeld om die garanties te krijgen, eerder dan om een dure oorlog te beginnen.