Vijf doden bij nieuwe schietpartij in VS

Bij een schietpartij in Odessa in de Amerikaanse staat Texas zijn zeker vijf doden gevallen waaronder de schuttter.

Volgens de lokale politie raakten daarnaast 21 mensen gewond. Drie van hen zijn leden van de ordediensten. Zij zouden niet in levensgevaar zijn.

De dader is een blanke dertiger die bekend stond bij de politie. ‘De verdachte kwam Odessa binnen en begon rond te schieten’, verklaarde burgemeester David Turner op Fox News.

De schutter reed in de namiddag van Midland naar Odessa op de snelweg Interstate 20 toen hij werd tegengehouden door de politie. Hij schoot de politieagent neer, reed verder en nam de afrit Odessa. Daar reed hij naar een Home Depot-winkel.

De VS vieren maandag Labor Day. Door het verlengde weekend was het druk op de weg en waren veel mensen aan het shoppen.

De Amerikaanse president Donald Trump schreef op Twitter dat zijn justitieminister William Bar hem op de hoogte houdt en dat de FBI een onderzoek is gestart.

De schietpartij in Texas vindt plaats vier weken nadat 22 mensen omkwamen toen een schutter het vuur opende in een shoppingcentrum in El Paso.