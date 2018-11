Vijf lessen na de Amerikaanse midterms

In het diepverdeelde Amerika blijft Donald Trump een ongeëvenaarde politieke kracht. Zijn parlementaire macht verslapt na de midterms, maar hij ligt nog altijd in pole position om over twee jaar herverkozen te raken.

Nu het gros van de stemmen geteld zijn, bevestigen de tussentijdse parlementsverkiezingen hoezeer de Verenigde Staten politiek en maatschappelijk verdeeld zijn, met president Donald Trump als hyperpolariserende factor. De Democraten winnen dankzij Trump, zijn eigen Republikeinen ook.

Les 1: Trump verliest

Sinds zijn verkiezing in 2016, regeerde Trump met een 'trifecta'. Hij en zijn partij controleerden het Witte Huis, hadden een meerderheid in beide kamers van het parlement en versterkten hun conservatieve controle over het Hooggerechtshof nog met de benoemingen van Neil Gorsuch en Brett Kavanaugh.

Dinsdagnacht verloor Trump echter het Huis van Afgevaardigden, waar alle 435 zetels verkozen werden. De Democraten staan er voorlopig op een nettowinst van 26 zitjes. En ze haalden zo'n 3 miljoen, of ruim 3 procentpunten, meer stemmen.

Met zijn controversiële migratiebeleid, handelsoorlogen en seksschandalen mobiliseerde Trump het Democratische verzet. Jongeren, vrouwen, sociale minderheden, de randstedelijke middenklasse: ze kiezen steeds meer de kant van de oppositie. Exemplarisch: voor het eerst zouden er meer dan honderd vrouwen zetelen in het Huis, voor het eerst zijn ook twee moslima's verkozen. En Colorado krijgt 's lands eerste openlijk homoseksuele gouverneur.

Anderzijds is de vraag legitiem of het Republikeinse verlies zonder Trumps campagne niet nog groter zou zijn. De voorbije maand hield hij 34 massameetings, vooral in staten die twee jaar geleden voor hem kozen. Met donkere anti-migratieretoriek wist hij zijn basis - vaak ruraal, blank, mannelijk, lager opgeleid en sociaal conservatief - op te zwepen en naar de stembus te krijgen.

Midterms zijn sowieso altijd een referendum over de president. Op George W. Bush in 2002 na, die profiteerde van de nationale eendracht na 9/11, verloor elke naoorlogse president zetels in het Huis bij zijn eerste tussentijdse parlementsverkiezingen, gemiddeld 25. Trump doet dus amper slechter dan die historische score. Ook Ronald Reagan verloor in 1982 26 zetels. Democraten Bill Clinton (1994) en Barack Obama (2010) kregen destijds een veel groter pak slag, met respectievelijk 54 en 63 zetels verlies in het Huis.

Les 2: Trump wint

De kracht van Trump vertaalde zich nog meer in de strijd om de Senaat, waar 35 van de honderd zetels op het spel stonden. De Republikeinen versterken er hun meerderheid nog. En met een nettowinst van twee, mogelijk zelfs drie zetels evenaart dan wel verbetert Trump de beste naoorlogse midterm-scores van John F. Kennedy en Bush junior.

Trump werd wel geholpen door de zetels die dit keer verkozen moesten worden. Zijn Republikeinen verdedigden maar negen zetels, de Democraten 26. Vijf daarvan bovendien in staten die in 2016 overweldigend voor Trump stemden. Zo hielp zijn basis Republikeinse kandidaten aan winst in North Dakota, Indiana en Missouri, en mogelijk ook Montana.

Trumps partijgenoten deden het echter ook goed in 'swing states'. In Florida werd een Democratische zetel afgesnoept. In Texas, door de demografische opmars van latino's steeds minder een rood bastion, hield Ted Cruz de opmars van de charismatische liberaal Beto O'Rourke af. Nevada ging wel verloren, maar de flink gehypete Democratische gouverneurskandidaten Andrew Gillum en Stacey Abrams braken niet door in Florida en Georgia. Meer dan ooit zijn de Republikeinen de partij van Trump, en dat loont electoraal.

Les 3: Trump krijgt meer tegenstand

Een Democratische meerderheid in het Huis betekent niettemin dat Trump de komende twee jaar flink aan de ketting gelegd wordt. De Democraten kunnen er zijn agenda volledig blokkeren, en via parlementaire commissies ook onderzoeken starten naar Trumps mogelijke fiscale malversaties als vastgoedmogol, of eventuele belangenvermenging. Ook het onderzoek van Robert Mueller naar mogelijke samenzwering met Rusland in 2016 loopt nog.

Kunnen ze ook samenwerken? Trump en de Democraten kunnen elkaar zeker vinden op vlak van investeringen in infrastructuur, betere gezondheidszorg of de regularisatie van illegale migrantenkinderen in ruil voor een Mexicaanse grensmuur.

Schermvullende weergave Nancy Pelosi, die op haar 78ste opnieuw Speaker of the House wordt voor de Democraten. ©REUTERS

Maar de realiteit is dat de focus nu volledig verschuift naar de presidentsverkiezingen van 2020, en beide partijen er geen electorale baat bij hebben hun verdeeldheid op te bergen. Omdat de Republikeinen wel nog de Senaat controleren, zal er de komende twee jaar dus amper wat gebeuren op Capitol Hill, behalve een nog grotere toename van de ideologische confrontatiepolitiek.

Les 4: Trumps tegenstand mist een gezicht

De Democraten moeten zich wel stilaan de vraag stellen: hoe verenigd we ook zijn tegen Trump, waar zijn we dan voor? Hun focus op betere gezondheidszorg, en vooral de bescherming van patiënten met chronische aandoening die Republikeinen en verzekeraars viseren, sloeg erg aan tijdens de midtermcampagne. Wapencontrole in mindere mate ook. En als partij van de identaire diversiteit putten ze uit een breed spectrum aan potentiële kiezers.

Toch levert dat nog geen coherent verhaal op, of een duidelijk alternatief voor Trump. Het is veelzeggend dat de 78-jarige Nancy Pelosi vermoedelijk weer voorzitster van het Huis wordt. Als belichaming van het partij-establishment staat ze haaks op de links-populistische koers die vooral jongere Democraten willen voeren. Anderzijds: potentieel presidentiële jonge liberalen als O'Rourke, Gillum en Abrams hebben na hun nederlagen even geen punt.

Les 5: Trump ligt in poleposition voor 2020

Schermvullende weergave Trump-aanhangers tijdens een campagnerally in Indiana. ©Photo News

Zo blijft Trump het retorische en beleidsmatige ongeleide projectiel waarrond de VS draaien. Geen enkel politicus komt voorlopig in de buurt van zijn mobilisatiekracht, in positieve dan wel negatieve zin. De tweezijdige resultaten van dinsdagnacht onderstrepen dan ook dat hij voorlopig op kop blijft om in 2020 een tweede ambt binnen te halen.