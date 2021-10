Voormalig Amerikaans minister Colin Powell overleden

Colin Powell, die diende als Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken onder president George W. Bush, is op 84-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van Covid-19.

Het nieuws over Powells overlijden raakte maandagnamiddag bekend op de Facebookpagina van de Republikeinse oud-politicus. 'Generaal Colin L. Powell is deze ochtend overleden aan de gevolgen van Covid-19', is te lezen. 'Hij was volledig gevaccineerd.' Colin Powell werd 84.

Powell, een gedecoreerde militair die nog meevocht in de Vietnamoorlog, diende onder verschillende Republikeinse presidenten. Onder Ronald Reagan schopte hij het als eerste Afro-Amerikaan tot nationaal veiligheidsadviseur. Onder Reagans opvolger George H.W. Bush werd hij de jongste voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, de hoogste militair van het land.

Zijn grootste bekendheid genoot Powell als de eerste zwarte minister van Buitenlandse Zaken onder president George W. Bush. Vooral zijn speech op de VN-Veiligheidsraad over 'mobiele labo's waarin de Irakezen biologische wapens produceerden' in 2003 was berucht. Het zou de definitieve trigger geweest zijn voor de Amerikaanse inval in Irak.

Colin Powell in de VN-Veiligheidsraad