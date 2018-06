Voormalige campagneleider Trump naar de cel

Paul Manafort is aangeklaagd wegens bankfraude en witwaspraktijken. Hij had sinds oktober huisarrest, maar volgens het Amerikaanse gerecht heeft hij geprobeerd getuigen te beïnvloeden.

Een federale rechter heeft de borgtocht van Manafort ingetrokken , waardoor hij in de cel belandt in afwachting van zijn proces in september. Het team van speciaal aanklager Robert Mueller beweert dat de voormalige campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump en een van zijn medewerkers geprobeerd hebben getuigen te beïnvloeden.

Manafort is een centrale figuur in het onderzoek van Mueller, die is aangesteld om de vermoedelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te onderzoeken. Specifiek moet Mueller nagaan of het campagneteam van Trump heeft samengezworen met Rusland.