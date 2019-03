Voorzitter justitiecommissie wil breder onderzoek tegen Trump

Afzettingsprocedure

Het is deze commissie die verantwoordelijk zou zijn voor het opstarten van een mogelijke afzettingsprocedure tegen Trump. 'Het is heel duidelijk dat de president de rechtsgang heeft belemmerd', zei Nadler in een interview met zender ABC. Door de documenten op te vragen, wil de commissie 'het onderzoek starten om aan het Amerikaanse volk de rechtszaak voor te leggen over belemmering van de rechtsgang, corruptie en machtsmisbruik.'