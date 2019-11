Vriend van Obama dan toch kandidaat voor Democraten

Een van de invloedrijkste zwarte politici van de VS, Deval Patrick, gooit zich in de strijd om de Democratische presidentskandidaat te worden. Is hij te laat of slaagt hij er toch in momentum te creëren?

Amper drie maanden voor de start van de voorverkiezingen is het Democratische kandidatenveld nog een kandidaat rijker. Deval Patrick, de oud-gouverneur van Massachusetts en een goede vriend van ex-president Barack Obama, heeft in een videoboodschap zijn kandidatuur aangekondigd.

Dat hij rijkelijk laat op het feest arriveert, wijst erop dat een deel van de Democraten niet gelooft dat in het assortiment van 17 kandidaten iemand schuilt die president Donald Trump kan verslaan. Patrick is hoogstwaarschijnlijk niet de laatste Democratische kandidaat. Ook Michael Bloomberg, de voormalige burgemeester van New York, denkt eraan de race te vervoegen.

'Ik heb de kans gehad de American Dream mee te maken, maar de jongste tijd zie ik dat dat steeds moeilijker wordt', zegt de Afro-Amerikaan, die door zijn alleenstaande moeder opgevoed werd, in zijn aankondigingsvideo. Dat de Amerikaanse bevolking steeds kwader en angstiger wordt, is volgens hem logisch. 'Daarom gaat het dit keer niet enkel over het verwijderen van een onpopulaire en verdelende leider, maar vooral over hoe we voor jullie resultaten kunnen boeken.'

Centrumkandidaat

Patrick, die literatuur en rechten aan Harvard studeerde en van 2007 tot 2015 gouverneur van Massachusetts was, werpt zich op als een centrumkandidaat die een alternatief moet bieden voor de wat teleurstellende Joe Biden en de linkse Bernie Sanders en Elizabeth Warren. Hoewel Biden lang als topfavoriet gold, haken kiezers af door zijn onvermogen te enthousiasmeren. Ook raakte zijn imago bezoedeld door de rol die zijn zoon Hunter speelde in een Oekraïens aardgasbedrijf. Sanders en Warren zouden dan weer te links zijn om de presidentsverkiezingen te winnen.

Een jaar geleden wees Patrick een kandidatuur af omdat zijn vrouw kanker had, maar intussen is ze genezen verklaard. Gemakkelijk krijgt de 63-jarige, die woensdag ontslag nam als algemeen directeur bij de investeringsmaatschappij Bain Capital, het niet.

Door zijn late deelname begint hij aan de campagne zonder geld en op een moment dat de beste medewerkers al door de andere kandidaten ingepalmd zijn. Tot nu kon hij enkel een grote naam uit Beto O'Rourkes campagneteam binnenhalen. De Texaan stapte begin november uit de race.

Bovendien miste hij de deadline om zich kandidaat te stellen in Alabama, Arkansas en Michigan - wat hem belangrijke kiesmannen kan kosten als zijn campagne onder stoom raakt - en mag hij niet deelnemen aan het televisiedebat tussen de belangrijkste Democratische kandidaten van volgende week. Het is niet zeker of hij dat van december wel haalt.

Steun van Obama

Maar er zijn ook positieve signalen. De ex-gouverneur hoopt bij de voorverkiezingen goed te scoren in New Hampshire, de staat waar de eerste voorverkiezingen plaatsvinden en die vlak naast Massachusetts ligt. Ook in South Carolina, waar de meerderheid van de kiezers zwart is, ziet het er goed uit, al krijgt ook Biden veel steun uit de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Een goede start kan helpen om momentum te krijgen.