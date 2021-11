Vrijspraak voor jonge Amerikaan die twee BLM-betogers doodschoot

Kyle Rittenhouse schoot vorig jaar twee activisten dood die deelnamen aan een betoging van de Black Lives Matter-beweging. Hij is vrijgesproken.

Na een beraadslaging die vier dagen aansleepte, oordeelde een jury in het Amerikaanse Kenosha (Wisconsin) vrijdagavond dat de 18-jarige Kyle Rittenhouse vrijuit gaat. De Amerikaan stond terecht omdat hij in de zomer van 2020 het vuur had geopend op een betoging tegen racisme. Daarbij vielen twee doden en een gewonde.

Rittenhouse, die op het moment van de feiten 17 jaar was, beweerde dat hij handelde uit zelfverdediging. Hij stond terecht voor moord, poging tot moord en roekeloos gedrag. Maar de twaalf juryleden oordeelden dat Rittenhouse voor alle vijf de aanklachten de vrijspraak verdiende.

Dit is geen gerechtigheid. Dit is geen verantwoording. Dit is echter Amerika. Mededeling Black Voters Matter

De rechtszaak tegen Rittenhouse stond in de schijnwerpers in de Verenigde Staten. Het proces was de perfecte illustratie van de toenemende polarisatie in de Amerikaanse samenleving. Voor de fatale schietpartij had Rittenhouse zich opgeworpen als een aanhanger van toenmalig president Donald Trump.

In de rug geschoten

In augustus vorig jaar kwamen in Kenosha duizenden mensen op straat nadat een politieagent een zwarte man, Jacob Blake, zeven keer in de rug had geschoten. Rittenhouse was met een semi-automatisch geweer naar Kenosha afgereisd om 'burgers en bedrijven te beschermen tegen plunderingen en geweld'.

De vrijspraak dreigt de Amerikaanse samenleving onder nog meer spanning te zetten. 'Ontgoocheld, maar niet verrast', liet de protestbeweging Black Voters Matter weten op Twitter. 'Dit is geen gerechtigheid. Dit is geen verantwoording. Dit is echter Amerika.' Rechtse activisten juichten het vonnis toe.