Vrouwen schrijven geschiedenis in Verenigde Staten

Volgens de voorlopige resultaten zal een recordaantal vrouwen in het Huis van Afgevaardigden zetelen. Vooral hun afschuw voor president Donald Trump overtuigde hen om politiek actief te worden.

Na de midtermverkiezingen van dinsdag zullen meer vrouwen dan ooit in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden zetelen. Voorlopige resultaten hebben het over 24 senatrices en zeker 95 vrouwelijke afgevaardigden, tegenover 23 en 85 nu. Ook een recordaantal van 272 van de 964 kandidaten, meer dan een kwart, was een vrouw. Dat is een stijging met 42 procent tegenover twee jaar geleden.

Is grafiek hierboven niet zichtbaar? Bekijk hem dan hier.

Dat politiek activisme lijkt deels een gevolg van ruim twee jaar vol woede en frustratie over Trumps vrouwonvriendelijke gedrag. Tijdens zijn presidentscampagne grossierde hij in seksistische opmerkingen. En kort voor hij in 2016 verkozen werd, lekte een geluidsopname uit waarin hij pocht over hoe hij wegkomt met handtastelijkheden. De dag na zijn inauguratie protesteerden meteen honderdduizenden vrouwen wereldwijd.

Daarna barstte de #metoo-beweging los, die ook Trump in het vizier nam. Zo getuigden verschillende vrouwen met wie hij een affaire had, onder wie porno-actrice Stormy Daniels, over hoe Trump hun zwijggeld liet betalen. En in volle midtermcampagne barstte de ophef los over de aanstelling van Trumps kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh. Meerdere vrouwen beschuldigden hem van grensoverschrijdend gedrag.

Die verontwaardiging uitte zich ook in het stemgedrag. Het verlies van Trumps Republikeinen in het huis is onder meer toe te schrijven aan de grote opkomst van vrouwelijke kiezers, die steeds meer op Democratische kandidaten stemmen.

Opmerkelijke nieuwkomers

Onder de vrouwelijke parlementsleden zijn een aantal opmerkelijke nieuwkomers. De Democrate Alexandria Ocasio-Cortez wordt als 29-jarige het jongste vrouwelijke Congreslid ooit. Ze was een van de grote verrassingen bij de voorverkiezingen en haalde het overtuigend van haar Republikeinse tegenstander Anthony Rappas.

Met Ilhan Omar en Rashida Tlaib komen voor het eerst twee moslima's in het Congres. De openlijk lesbische Sharice Davids uit Kansas en Deb Haaland uit New Mexico zijn dan weer de eerste native Americans. En in Tennessee raakte met Marsha Blackburn voor het eerst een Republikeinse vrouwelijke senatrice verkozen.

Ook op andere vlakken sneuvelden records: een derde van de vrouwelijke kandidaten voor het Huis van Afgevaardigden was niet-blank, het hoogste aantal ooit. Bovendien ging een recordaantal races tussen twee vrouwen. Vrouwen speelden ook een grotere rol als donors. Ze gaven 36 procent meer geld aan verkiezingscampagnes dan in 2016.

Werk aan de winkel

Toch hebben de Verenigde Staten nog een hele weg te gaan, zegt politicoloog Bram Wauters (UGent). '22 procent van de parlementsleden is een vrouw, terwijl vrouwen de helft van de bevolking uitmaken. Europese landen doen het veel beter.'

De Verenigde Staten stijgen van de 114de naar de 85ste plaats op de wereldranglijst van landen met het meeste vrouwen in het parlement. Ter vergelijking: België staat op de 22ste plaats. 'Het kiessysteem van de Verenigde Staten is nadelig voor vrouwen', zegt Wauters. 'Bovendien gelden er geen quota, in tegenstelling tot in veel Europese landen.'

Bijna alle verkozen vrouwen zijn Democraten. Het aantal Republikeinse vrouwen blijft erg laag. In Europa zijn vrouwen veel gelijkmatiger over de partijen verdeeld. Bram Wauters Politicoloog UGent

Volgens Wauters is er ook een zeer scheve vertegenwoordiging. 'Bijna alle verkozen vrouwen zijn Democraten. Het aantal Republikeinse vrouwen blijft erg laag. In Europa zijn vrouwen veel gelijkmatiger over de partijen verdeeld.'

Hij ziet daarvoor drie redenen. 'Republikeinen houden er over het algemeen meer stereotypen over vrouwen op na. Vrouwen zijn ook vaak gematigder, terwijl de Republikeinen voor de verkiezingen net uitgesproken kandidaten naar voren wilden schuiven. Ook zijn er minder vrouwelijke Republikeinen verkozen in de parlementen van de staten, die vaak als springplank fungeren voor het Huis van Afgevaardigden', zegt Wauters.