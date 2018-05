Wall Street koopt farma na 'actieplan' Trump

De 'meest verregaande aanval ooit' tegen farma blijkt een stuk minder ver te gaan dan de president tijdens zijn campagne beloofde.

Dat op Wall Street de Dow Jones vrijdag voor de zevende dag op rij winst boekte, is grotendeels te danken aan Donald Trump. De Amerikaanse president ontvouwde vrijdag zijn langverwacht plan om de notoir geldverslindende Amerikaanse gezondheidszorg te hervormen.

Zoals wel vaker schuwde Trump in zijn toespraak de superlatieven niet. 'Vandaag lanceren we de meest verregaande aanval ooit om de prijs van geneesmiddelen voor het Amerikaanse volk te verlagen'.

Je zou dus denken dat Big Pharma op Wall Street na de toespraak een tik kreeg. Het tegendeel was waar: in de Dow Jones boekten farmareuzen Merck & Co , Pfizer en Johnson & Johnson stevige winst na de toespraak en het actieplan dat het Witte Huis vrijgaf.

Dat actieplan blijkt weinig concrete maatregelen te bevatten en vooral veel beloftes. En belangrijker: de drastische hervormingen die Trump tijdens zijn kiescampagne in 2016 beloofde, blijven uit. Zo is er geen toelating om goedkopere buitenlandse medicijnen in te voeren.

Evenmin een toelating voor Medicare, het gigantische ziektezorgsysteem voor ouderen, om rechtstreeks met de farmasector over lagere prijzen van geneesmiddelen en behandelingen te onderhandelen.