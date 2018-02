Wapenlobby: 'Wij laten ons niet intimideren'

De National Rifle Association (NRA), de Amerikaanse wapenlobby, is niet onder de indruk van de bescheiden boycot van meerdere grote bedrijven tegen hun groepering.

'Een schaamteloze vertoning van politieke en burgerlijke lafheid.' Dat zegt de NRA in een reactie over de beslissing van meerdere grote Amerikaanse bedrijven om hun partnerschappen met de groepering op te zeggen.

In de nasleep van de zware schietpartij in Parkland, Florida van 14 februari besloten luchtvaartmaatschappijen als Delta en United Airlines en autoverhuurbedrijven Enterprise en Hertz om hun voordeeltarieven voor NRA-leden stop te zetten . Ze verzoeken de vereniging van wapenbezitters ook om niet langer als partner vermeld te worden op hun website.

Maar de NRA slaat terug in een mededeling op zijn website. 'Laat het absoluut duidelijk zijn. Het verlies van kortingen zal geen enkel NRA-lid schrik aanjagen of afleiden van onze missie om de individuele vrijheden te verdedigen die Amerika altijd al het beste land ter wereld hebben gemaakt.'

De NRA telt zo'n vijf miljoen leden en groeide de afgelopen decennia uit tot de machtigste politieke lobbygroepering in de Verenigde Staten. De groep oefent vooral invloed uit op de Republikeinse partij.

Na de schietpartij in de middelbare school in Parkland, waarbij een jongeman met legaal verkregen oorlogswapens 17 slachtoffers maakte, ontstond andermaal een golf van kritiek op de NRA omdat die elke poging tot aanscherping van de wapenwetgeving in de kiem smoort.