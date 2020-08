Warmste temperatuur ooit gemeten

Zondag sneuvelde het record voor de warmste temperatuur gemeten op aarde in bijna honderd jaar. In Death Valley in Californië klom het kwik tot 54,4 graden Celsius.

Niet alleen België werd geteisterd door een hittegolf. Ook in Death Valley, de Californische Mojavewoestijn die bekendstaat als een van de warmste en droogste plekken ter wereld, is het snikheet. Zondag werd in Furnace Creek, op 58 meter onder zeeniveau, zelfs een van de warmste temperaturen ooit gehaald. In de schaduw werd om 15.41 uur lokale tijd 54,4 graden Celsius gemeten. Hoewel de Wereld Meteorologische Organisatie nog onderzoekt of de meting correct is verlopen, gaat ze ervan uit dat de gegevens kloppen.

56,7° Record De hoogste temperatuur ooit gemeten was 56,7° Celsius, in 1913.

Technisch gezien gaat het niet om een record. De hoogste temperatuur ooit werd op dezelfde plek gemeten, op 10 juli 1913. Toen zou het 56,7 graden Celsius zijn geweest, maar wetenschappers vermoeden dat het om een meetfout gaat. Een meting in Libië van 1922, waarbij 57,8 graden Celsius werd gehaald, is om die reden geschrapt. In 1931 zou het in Tunesië eens 55 graden zijn geworden.

Derde warmste juli ooit

Bij recente metingen klom het kwik nooit hoger dan 54 graden. Die temperatuur werd gehaald in 2013, alweer in Death Valley, en in 2016 en 2017 in Koeweit en in Pakistan.