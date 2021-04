Washington bereidt harde sancties tegen Rusland voor

De Amerikaanse president Joe Biden wil sancties die Moskou écht voelt, schrijft The New York Times. Washington wil Moskou straffen voor allerlei ondermijnende activiteiten.

Washington legt de laatste hand aan een pakket maatregelen tegen Rusland. De langverwachte sancties worden normaal gezien donderdag door president Joe Biden aangekondigd.

Volgens The New York Times zouden niet alleen Russische diplomaten het land worden uitgezet, maar mikt Biden ook op financiële sancties om 'Rusland echt te raken'.

De sancties vloeien volgens The New York Times niet zozeer voort uit de opnieuw oplopende spanningen in het oosten van Oekraïne, waar Moskou openlijk dreigt met een militair ingrijpen. Twee specifieke dossiers zouden aan de sancties ten grondslag liggen.

Ten eerste zijn er de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de hack van Amerikaanse overheidsdiensten - waar ook een Russische interventie wordt vermoed. Ten tweede zijn de sancties een reactie op informatie van de geheime dienst CIA dat Rusland in Afghanistan leden van de Taliban betaald zou hebben om Amerikaanse soldaten om het leven te brengen.

Dollar

Volgens The New York Times zouden niet alleen Russische diplomaten het land uit gezet worden, maar mikt Biden ook op financiële sancties om 'Rusland echt te raken'. De VS kunnen Rusland de toegang tot de dollar - veruit de belangrijkste financieringsmunt voor bedrijven en overheden in opkomende landen - deels ontzeggen.

Voor Rusland is dat geen onoverkomelijk probleem, omdat het weinig buitenlandse schulden heeft. Maar onder meer de Russische gas- en oliebedrijven kunnen wel in de problemen komen. De prijs van Russische staatsobligaties schommelt de jongste weken fors in anticipatie op mogelijke straffen. Onder president Trump legden de VS al gelijkaardige sancties op aan Iran.

Navalny

Een eerste ronde Amerikaanse sancties tegen Rusland kwam er begin maart voor de vergiftiging, arrestatie en opsluiting van de Kremlinopposant Aleksej Navalny. Het ging toen onder meer om het bevriezen van de tegoeden van hooggeplaatste Russische regeringsleden. Die straffen kwamen er in samenspraak met de EU, terwijl het nu om een unilaterale Amerikaanse beslissing gaat.