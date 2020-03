Washington bikkelt over stimulusplan

Terwijl de veteraan onder de Amerikaanse centraal bankiers voorspelt dat tot een derde van de Amerikanen zijn job dreigt te verliezen, verzandt een stimulusplan van 1.800 miljard dollar in de Senaat.

Zakenbank Morgan Stanley waarschuwt dat de Amerikaanse economie volgende kwartaal mogelijk op jaarbasis met 30 procent kan krimpen, nu steeds meer deelstaten draconische maatregelen moeten aankondigen in een poging de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

En ook bij centraal bankiers een hallucinant cijfer 30: James Bullard, voorzitter van het Federal Reserve-kantoor in St. Louis, stelt in een gesprek met persbureau Bloomberg dat als gevolg van de lockdown tot 30 procent van de Amerikaanse beroepsbevolking zijn job dreigt te verliezen. Bullard is als veteraan van de bankencrisis - hij startte in april 2008, vijf maanden voor Lehman Brothers over de kop ging - één van de invloedrijkste stemmen in de Fed.

Voeg daar een snelle verspreiding van het virus - alleen al de deelstaat New York telt nu volgens de New York Times 5 procent van alle besmettingen in de wereld - toe en je zou denken dat het Amerikaanse Congres voor één keer de verdeeldheid opzij zet en snel schakelt om noodsteun bij de bevolking te krijgen.

Niet dus. Een verhoopt stimulusplan van 1.800 miljard dollar - het grootste ooit in de geschiedenis van de Verenigde Staten - verzandde zondagavond in de Senaat. Er waren 60 senatoren nodig om het plan snel door te wuiven, maar een eerste stemming resulteerde in een patstelling: 47 stemmen voor, 47 tegen.

Een zware tegenslag na drie dagen intensief - en vaak noodzakelijk afstandelijk - onderhandelen tussen senatoren en de regering-Trump. De Republikeinen zijn de facto door het coronavirus hun meerderheid - 53 zitjes op 100 - kwijt: Rand Paul liet op Twitter weten dat hij besmet is met het virus en twee andere senatoren hebben zichzelf uit voorzorg thuis in quarantaine gezet.

'Onze natie kan zich dit pokerspel niet veroorloven', zei Mitch McConnell, Republikeins fractieleider de Senaat. 'Dit is een nationale noodtoestand'. Veel Democratische oppositieleden verzetten zich echter tegen enkele aspecten van het stimulusplan dat miljoenen Amerikanen meteen een forse cheque zou opsturen. Chuck Schumer, fractieleider van de Democraten in de Senaat, vindt onder meer dat er te weinig beschermingsmaatregelen voor werknemers in het plan zitten.

Maar het grootste struikelblok is de 425 miljard dollar die de Federal Reserve zou kunnen inzetten om noodlijdende sectoren te steunen, steun waar volgens hen het Congres te weinig inspraak over zou krijgen. Democraten zijn van oordeel dat sectoren die steun ontvangen strike voorwaarden opgelegd moeten krijgen, zoals een verbod op inkopen van eigen aandelen en een betere bescherming van de werknemers.

Om de chaos compleet te maken, zijn de Democraten nu in het Huis van Afgevaardigden - waar ze de meerderheid hebben - een eigen stimuluspakket aan het voorbereiden. De kans is dus klein dat het Congres maandag het over 'een' pakket eens raakt.

De patstelling doet denken aan 2008. Op maandag 29 september 2008 verwierp het Huis van Afgevaardigen een reddingsplan van 700 miljard dollar voor de financiële sector. Pas toen Wall Street 8 procent onderuit ging - toen de grootste tuimelperte sinds 1987 - raakte Washington het eens.