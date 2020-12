Washington stut economie met 900 miljard

Nancy Pelosi, de fractieleider van de Democratische meerderheid in het Huis, liet meteen weten dat er méér komt van zodra partijgenoot Joe Biden in het Witte Huis ingezworen is. 'Deze noodwet is een belangrijke eerste stap'. Eenzelfde geluid bij Biden zelf: 'Dit initiatief van het afscheidnemend Congres is nog maar het begin. Ons werk is ver van over'.