Wat koopt Joe Biden met 1.900.000.000.000 $?

Op korte termijn eenheid in zijn Democratische partij. Op iets langere termijn samen met de versnelde vaccinuitrol potentieel flink wat Amerikaanse zieltjes.

Het is Joe Biden gelukt. De Amerikaanse president heeft zijn eerste grote campagnebelofte gehouden: een pakket van 1.900 miljard dollar door Capitol Hill loodsen om de impact van de pandemie op de economie te counteren.

Dat lijkt eenvoudig - de Democratische partij van de Amerikaanse president controleert Witte Huis, Huis van Afgevaardigden én Senaat - maar is het niet.

In de Senaat was de langste stemronde ooit - 11 uur en 50 minuten - nodig om de rechtervleugel van de partij, vooral senator Joe Manchin uit West Virginia, te verwurmen. In die Senaat sneuvelden ook belangrijke trofeeën voor de linkervleugel van de partij, zoals een eerste verhoging van het federale minimumloon sinds 2009.

Kinderbijslag

Toch bleef er genoeg eten en drinken in de 592 pagina's dikke American Rescue Act over om ook die linkervleugel te vermurwen. De nieuwssite Politico merkt op de Democraten goed verborgen voor 60 miljard dollar belastingverhogingen in het pakket gewurmd hebben. Belangrijkste trofee is de effectieve invoering van kinderbijslag. De belastingsdienst voorziet in jaarlijks - potentieel uitkeerbaar in maandelijkse schijven - 3.600 dollar krediet voor kinderen onder zes jaar en 3.000 dollar voor kinderen onder 17 jaar.

Het krediet geldt ook voor wie geen of onvoldoende belastingen betaalt. Columbia University becijferde dat die maatregel potentieel de kinderarmoede kan halveren. De steun geldt in principe slechts voor één jaar, maar het laat zich raden dat de Democraten de invoering van de de facto kinderbijslag - en eigenlijk ook een universeel basisinkomen - als verworven zullen beschouwen.

Daarnaast komen er stimuluscheques van 1.400 dollar voor Amerikanen die minder dan 75.000 dollar per jaar verdienen, een verlenging van de werkloosheidssteun, ademruimte voor noodlijdende hotels, restaurants en luchtvaartmaatschappijen en 350 miljard dollar steun voor armlastige lokale overheden.

Gebrom

Joe Biden loodste het stimuluspakket door Capitol Hill ondanks gebrom van zelfs bevriende economen over het potentieel inflatoire karakter, aangezien een economie die al vaart aan het winnen is zo een extra turbo krijgt opgezet. En ondanks een hoger sluipende rente, ook al koopt de centrale bank zonder vervaldatum maandelijks 120 miljard dollar schulden op.

De Amerikaanse schuldenberg is intussen opgelopen tot 27.944 miljard dollar, 130 procent van het bruto binnenlands product over 2020 (zie grafiek).

Het Witte Huis zette door in de wetenschap dat de stimulus populair is bij Amerikanen. Naast een overweldigende meerderheid van de Democraten (94%) is zelfs een grote minderheid (41%) van Republikeinse kiezers voorstander, leert een rondvraag van onderzoeksbureau Pew.

Dat beseffen zelfs de Republikeinen die in één blok tegen stemden. Zo tweette Roger Wicker, een Republikeinse senator uit Mississippi, trots de 28,6 miljard dollar steun voor restaurants, ook al stemde hij tegen de stimulus. 'Republikeinen stemmen tegen en nemen tegelijk gretig het geld aan', schamperde Nancy Pelosi, de Democratische leider van het Huis.

Voor Biden is de stimulus, waar hij waarschijnlijk vrijdag zijn handtekening onder zet, een verse opsteker. Eerder was er ook al de versnelde uitrol van de vaccinatie, waar het pakket overigens ook enkele tientallen miljarden voor uittrekt. De president slaagde er in twee aartsrivalen, Johnson & Johnson en Merck, te laten samenwerken. Resultaat: tegen eind mei moeten er voldoende vaccins zijn voor alle volwassen Amerikanen.

Tapijtbombardement

Rest nu nog de belangrijke taak om de 330 miljoen Amerikanen te overtuigen van de weldaad van de stimulus. Biden herinnert zich maar al te goed dat oud-president Barack Obama in 2009 verzuimde de stimulus na de Grote Recessie goed te verkopen aan de Amerikaanse bevolking, wat mee de basis legde voor de opmars van de Republikeinen tijdens de tussentijdse verkiezingen van 2010.

Nu komt er een tapijtbombardement. Te beginnen met een toespraak in 'prime time' door de president, gevolgd door een intensieve campagne op televisie en sociale media.