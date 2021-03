Watergate-dader Gordon Liddy overleden

Voormalig FBI-agent G. Gordon Liddy is op 90-jarige leeftijd overleden. Hij raakte vooral bekend door zijn rol bij het Watergate-schandaal.

Zijn overlijden, dinsdag in het huis van zijn dochter, werd aan The Washington Post bevestigd door zijn zoon. Die wilde alleen kwijt zijn vader niet is overleden door het coronavirus.

Gordon Liddy was van vele markten thuis. Hij vulde zijn leven als radiopresentator, oud-gevangene, acteur, auteur, parlementskandidaat, talkshowhost en FBI-agent. Vooral met die laatste functie vergaarde hij naam en faam.

Liddy had in 1972 de leiding over een onderzoekseenheid die in opdracht van de Republikeinse president Richard Nixon afluisterapparatuur moest plaatsen in het Watergatecomplex, het hoofdkwartier van de Democraten in Washington.

Hoewel Nixon twijfels had bij Liddy - 'die man is toch niet goed wijs', slaagde de FBI-agent met verve in zijn opzet. Zijn team installeerde met succes afluisterapparatuur en wist zelfs documenten te fotograferen. Maar toen ze een tijd later moesten terugkeren om de microfoons bij te stellen en meer apparatuur te plaatsen, werden ze betrapt.

Nadat het schandaal uitkwam door publicaties van Washington Post-journalisten Bob Woodward en Carl Bernstein, zag Nixon zich in 1974 uiteindelijk gedwongen om op te stappen. De Republikein - eveneens geplaagd door de aanhoudende Vietnamoorlog - is voorlopig de laatste president die werd afgezet na een impeachment-procedure