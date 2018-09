Watergate-journalist: 'Entourage pleegt coup tegen Trump'

Medewerkers van de Amerikaanse president schetsen een onthutsend beeld van hoe ze 'het land beschermen' door zijn bevelen te negeren of documenten te ontvreemden.

Volgende week publiceert de vermaarde onderzoeksjournalist Bob Woodward, die met collega Carl Bernstein het Watergate-schandaal aan het licht bracht dat Amerikaans president Richard Nixon deed opstappen, een boek over Donald Trump. Zijn krant The Washington Post publiceerde dinsdag al enkele passages uit 'Fear: Trump in the White House', die een onthutsend beeld schetsen van de gewezen vastgoedmogol.

Woodward illustreert vooral hoe de dichtste entourage van Trump eigenlijk voorkomt dat zijn hoogst onvoorspelbare gedrag en omstreden beleid nog veel grotere gevolgen hebben. Diverse medewerkers stelen letterlijk documenten van zijn bureau, zodat de president bepaalde beslissingen toch niet zou nemen. Of ze negeren zijn bevelen.

Woodward omschrijft het als 'een administratieve staatsgreep' en 'een zenuwinzinking van de uitvoerende macht' in het machtigste land op aarde.

Zo begint Woodward zijn boek, dat gebaseerd is op gesprekken met tal van hooggeplaatste bronnen, met een anekdote over hoe voormalig economisch topadviseur Gary Cohn een kladversie van een brief zag liggen in de Oval Office. Met het document wilde Trump zich terugtrekken uit een handelsakkoord met Zuid-Korea, wat volgens Trumps medewerkers de VS veel kwetsbaarder zou maken voor een mogelijke Noord-Koreaanse aanval.

'Ik heb hem van zijn bureau gestolen', bekende Cohn aan een collega. 'Ik wilde niet dat hij hem zou zien. Hij zal dat document nooit zien. Ik moet het land beschermen.'

Aan zijn minister van Defensie James Mattis zei Trump dan weer dat de VS de Syrische president Bashar al-Assad moesten vermoorden na een chemische aanval tegen zijn eigen volk. Hoewel Mattis aan Trump zei dat hij dat plan zou laten uitvoeren, verklaarde hij meteen daarna aan een medewerker dat hij dat zeker niet zou doen, en een meer gematigde aanpak verkoos. Waarna de VS zich inderdaad beperkten tot luchtaanvallen op Assads stellingen.

Opmerkelijk is ook de passage waarin advocaat John Dowd Trump tracht tegen te houden om te getuigen bij Robert Mueller, de speciaal aanklager die onderzoek voert naar mogelijke samenzwering tussen Trumps campagneteam en Rusland. Tijdens een oefensessie loog en sprak Trump zichzelf zo vaak tegen, dat Dowd concludeerde: 'Getuig niet. Het is dat of een oranje trainingspak' (het plunje van een gevangene, nvdr.). Trump heeft tot dusver inderdaad nog geen getuigenis afgelegd, maar Dowd nam wel ontslag.

In het 448 pagina's tellende boek beschrijft Woodward bovendien de verschillende scheldtirades die Trump over heeft voor zijn medewerkers, zoals de 'achterlijke' minister van Justitie Jeff Sessions of 'kleine rat' Reince Priebus, zijn gewezen kabinetscheff. Tegen zijn advocaat Rudy Giuliani zei hij dat die 'een baby'tje is die een nieuwe luier nodig heeft. Wanneer ga je eindelijk een man worden?'

Maar zijn medewerkers zijn ook bijzonder scherp voor Trump. Zo noemde huidig kabinetschef John Kelly Trump 'een idioot': 'Het is zinloos hem op andere gedachten te proberen brengen, hij is losgeslagen. We zitten in Crazytown (gekkenstad, nvdr.). Ik weet eigenlijk niet waarom we hier nog zijn. Dit is de ergste job die ik ooit heb gehad.'