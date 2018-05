Weinstein-aanklager neemt ontslag wegens seksueel wangedrag

Eric Schneiderman, de procureur-generaal van New York, heeft maandag zijn ontslag aangeboden na beschuldigingen door vier vrouwen over ongewenste intimiteiten.

Vier vrouwen beschuldigen Schneiderman van fysiek geweld terwijl hij een relatie met hen had. Dat meldt The New Yorker. Volgens twee van de vrouwen, Michelle Manning Barish en Tanya Selvaratnam, hadden ze medische verzorging nodig nadat hij hen had verstikt en in het gezicht geslagen. Schneiderman zou ook gedreigd hebben hen te vermoorden, als ze hem zouden verlaten. Om die reden zouden de vrouwen geen aangifte hebben gedaan.

De 63-jarige magistraat ontkent de feiten in een mededeling. 'Ik heb binnen de intimiteit van mijn relaties aan rollenspelen en andere seksuele handelingen gedaan. Ik heb niemand aangevallen. Ik heb nooit seks gehad zonder toestemming. Dat is een grens die ik nooit zou overschrijden', klinkt het.

Ik heb nooit seks gehad zonder toestemming, dat is een grens die ik nooit zou overschrijden Eric Schneiderman Voormalig procureur-generaal New York

Toch neemt Schneiderman nu ontslag. 'Alhoewel deze beschuldigingen niet gelinkt zijn aan mijn professionele activiteiten of de operaties in mijn kantoor, zullen ze me wel degelijk hinderen om het kantoor te leiden in deze kritieke tijden', aldus Schneiderman. De procureur van Manhattan heeft intussen een onderzoek geopend naar de procureur-generaal.

De aantijgingen aan Schneidermans adres zijn extra pijnlijk, omdat hij gold als een voorvechter van de vrouwenrechten. 'Als procureur-generaal zal ik nooit stoppen met te vechten voor de vrouwenrechten, of het nu gaat om de vrije keuze van de vrouw (inzake abortusrecht, red.) te waarborgen of slachtoffers van huiselijk geweld te beschermen', zei hij toen de National Organization for Women hem steunde in zijn kandidatuur voor het ambt van procureur-generaal.

Hij kwam in februari nog in het nieuws nadat hij een rechtszaak startte tegen de Amerikaanse filmproducer Harvey Weinstein, die door tientallen vrouwen wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De onthullingen rond Weinstein leidden tot het ontstaan van de #metoo- en Time's Up-bewegingen, die strijden tegen seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag.