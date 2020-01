Wereldleiders proberen Iraans-Amerikaanse brand te blussen

Terwijl Iran tijdens de begrafenis van generaal Qassem Soleimani nogmaals wraak op de VS heeft gezworen, ontspint zich even hevig diplomatiek overleg om de crisis in het Midden-Oosten te ontmijnen. Conform hun toenemende regionale invloed nemen Turkije en Rusland het voortouw.

Als vanouds ‘Dood aan Amerika’ declamerend hebben honderdduizenden Iraniërs gisteren een laatste groet gebracht aan generaal Qassem Soleimani, de leider van de Quds-elite-eenheid die vrijdag bij een Amerikaanse droneaanval werd gedood. Het was de grootste volkstoeloop in Teheran sinds de begrafenis van ayatollah Ruhollah Khomeini in 1989. Ook tijdens Soleimani’s uitvaartplechtigheid, waar de top van het islamitische regime en zijn regionale bondgenoten aanwezig waren, klonk maar één boodschap: wraak.

Een tot tranen toe bewogen ayatollah Ali Khameni, tal van politici, sleutelfiguren van de Revolutionaire Garde, de leider van de radicale Palestijnse groepering Hamas: allen herhaalden ze de dure eed dat Amerikaanse doelwitten vergeldingsmaatregelen mogen vrezen. ‘Idioot Donald Trump, denk niet dat alles voorbij is met het martelaarschap van mijn vader’, richtte Soleimani’s dochter Zeinab zich tot de Amerikaanse president. ‘De enige compensatie voor ons is dat de Amerikanen verdwijnen uit de regio’, zei Esmail Qaani, Soleimani’s opvolger aan het hoofd van de Quds, die als buitenlandse spionage- en militaire eenheid een uitdeinend netwerk van regionale milities - van Libanon over Syrië en Irak tot Jemen - aanstuurt.

De-escalatie

Het parlement in Irak beval, op vraag van premier Adil Abdul-Mahdi, afgelopen weekend alvast dat alle buitenlandse troepen het grondgebied verlaten. Dat dreigt grote gevolgen te hebben voor de strijd van de Verenigde Staten en hun internationale coalitie tegen de terreurgroep Islamitische Staat.

Trump dreigde terstond met sancties tegen Irak. En hij tweette 52 Iraanse doelwitten te viseren als Teheran doorgaat met zijn represailles. Te midden van dat opbod van verbale brandbommen ontspon zich gisteren in de rest van de wereld koortsachtig diplomatiek overleg, met als codewoord de-escalatie.

In Brussel kwamen de leden van de NAVO in spoed bijeen. De Europese Unie kondigde aan dat haar 28 ministers van Buitenlandse Zaken vrijdag samenzitten. De Europese Commissie nodigde ook de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif uit, nadat Teheran dit weekend het nucleaire ontwapeningsakkoord had opgeblazen. Trump trok de VS al in 2018 terug uit die deal, maar Europa wil, als medeondertekenaar, het raamwerk redden dat Iran ervan weerhoudt opnieuw kernwapens te produceren.

Terwijl de Britse premier Boris Johnson met zijn Iraakse collega belde, draaide de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu de nummers van zijn ambtsgenoten in Washington en Teheran. Turkije stelde voor op te treden als bemiddelaar tussen de erfvijanden. Tegelijk had president Recep Tayyip Erdogan contact met leiders in Iran, Irak, Frankrijk en Qatar. En morgen ontvangt hij de Russische president Vladimir Poetin, die zaterdag de Duitse bondskanselier Angela Merkel in Moskou heeft uitgenodigd.

Dat Turkije en Rusland het diplomatieke voortouw nemen, is exemplarisch voor hun toenemende invloedssfeer in het Midden-Oosten. Samen met Iran hield Rusland het regime van Bashar al-Assad de voorbije jaren in het zadel tijdens de Syrische burgeroorlog. Teheran en Moskou onderhouden sowieso historisch goede banden. Maar Poetin knoopte recentelijk ook inniger contacten aan met Israël en Saoedi-Arabië, traditioneel de belangrijkste Amerikaanse bondgenoten in de regio. En aan Turkije, nochtans een NAVO-lid, verkocht hij Russisch afweergeschut.

Als een moderne Ottomaanse sultan dook Erdogan de voorbije maanden dan weer in het vacuüm dat Trump creëerde door de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Syrië, tot ontsteltenis van de Koerden. En Turkije gaat zich ook steeds meer mengen in de Libische burgeroorlog.

Tanende invloed

Met ruim 50.000 soldaten blijven de VS een enorme militaire voetafdruk behouden van de Bosporus tot de Perzische Golf. Maar op het schaakbord van het Midden-Oosten toont de dood van Soleimani aan dat er de jongste jaren meer dan een pion is verschoven.

Nog voor de komst van de isolationist Trump hadden de bloedige en peperdure invallen in Afghanistan en Irak ertoe geleid dat de VS het stilaan hebben gehad met de ‘eindeloze oorlogen’ in het Midden-Oosten. De toenemende ontginning van eigen schaliegas maakt de Amerikanen ook minder afhankelijk van Arabische olie. En sowieso verschuift de focus steeds meer richting het oosten en de confrontatie met China.