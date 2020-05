Werkloosheid VS daalt voor het eerst sinds begin pandemie

Het aantal Amerikanen met een gewone werkloosheidsuitkering is in de tweede week van mei met 3,9 miljoen gedaald naar 21,1 miljoen, blijkt uit een wekelijks rapport van het ministerie van Arbeid. Het is de eerste keer sinds midden maart dat die groep uitkeringstrekkers vermindert. Economen hadden een stijging naar 25,7 miljoen voorspeld.

De bemoedigende cijfers gaan over Amerikanen die een klassieke werkloosheidsuitkering ontvangen van de staat waarin ze wonen. Ze zijn een aanwijzing dat ondernemingen opnieuw personeel aanwerven nadat ze in maart en april veel medewerkers hebben ontslagen.

Intrigerend

Maar niet iedereen is zo optimistisch. 'De forse daling van het aantal uitkeringstrekkers is intrigerend', zegt ING-econoom James Knightley. 'We betwijfelen of dat te danken is aan aanwervingen.'