Werkloosheid VS op hoogste peil sinds Tweede Wereldoorlog

Het aantal banen zakte in april met liefst 20,5 miljoen. Sinds de start van de statistieken in 1939 zijn in één maand nooit zoveel jobs verdwenen. De werkloosheidgraad steeg naar 14,7 procent, tegenover 4,4 procent in maart. Dat is het hoogste aantal sinds de jaren 40. In februari, amper iets meer dan twee maanden geleden, stond de werkloosheidsgraad met 3,5 procent nog op het laagste niveau in 50 jaar.