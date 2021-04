Werknemers Amazon verwerpen oprichting vakbond

In de Verenigde Staten heeft e-commercegigant Amazon vrijdag een belangrijke slag thuisgehaald. Een meerderheid van de werknemers van de vestiging in Alabama stemde de oprichting van een vakbond weg. Voorstanders van het initiatief betwisten de uitslag.

Jeff Bezos moet vrijdag een zucht van verlichting geslaakt hebben. Berichten dat een meerderheid van de werknemers van de vestiging in Bessemer, in de zuidoostelijke staat Alabama, de oprichting van een vakbond verworpen had, waren doorgedrongen tot het bureau van de CEO van e-commercegigant Amazon.

Het initiatief hield de Verenigde Staten weken in de ban. De stemming was historisch, want het filiaal in Bessemer kon voor een primeur tekenen: als eerste Amazon-vestiging in het land kon het een werknemersvertegenwoordiging krijgen.

Exploderende onlineverkoop

De roep om de oprichting van een vakbond begon vorig jaar steeds luider te klinken toen de coronapandemie de onlineverkoop deed exploderen. Om de boomende vraag de baas te kunnen, kregen de werknemers in Bessemer een steeds strakker werkritme opgelegd. Tegelijkertijd zat de vrees voor een besmetting met SARS-CoV-2 op de werkvloer erin.

5.805 werknemers Amazon 5.805 werknemers van het Amazon-filiaal in Alabama kregen in februari en maart de gelegenheid zich uit te spreken over de oprichting van een vakbond.

Bezorgde werknemers zochten steun bij de Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU). Op diens instigatie kregen 5.805 werknemers van het Amazon-filiaal in Alabama in februari en maart de gelegenheid zich uit te spreken over de oprichting van een vakbond. 3.215 van hen grepen die kans.

Hoewel de telling van de stemmen vrijdag nog niet helemaal afgerond en officieel bekrachtigd was, stond vast dat het nee-kamp een onoverbrugbare voorsprong uitgebouwd had. Dat is een ferme opsteker voor de e-commercegigant.

Onwettig gedrag

Al legt de RWDSU zich niet bij de nederlaag neer. De vakbond vecht de uitslag van de verkiezing aan. 'Want Amazon maakte zich tijdens de stemming schuldig aan onwettig en ongehoord gedrag', zei RWDSU-voorzitter Stuart Appelbaum vrijdag.

Volgens hem spoorde het bedrijf de Amerikaanse post aan een postbus te plaatsen op het terrein van Amazon. 'Zo zette het de werknemers onder druk om hun stem ter plekke uit te brengen en niet op een plaats waar ze aan het toezicht van de onderneming zouden ontsnappen', luidt het.

Amazon maakte zich tijdens de stemming schuldig aan onwettig en ongehoord gedrag. Stuart Appelbaum Voorzitter RWDSU

De RWDSU verwijst ook naar klachten van werknemers. Die getuigden dat Amazon hen tijdens verplichte groepsvergaderingen en in individuele gesprekken wees op de 'schadelijke gevolgen' als ze zich bij een vakbond zouden aansluiten.