Wie corona krijgt op event Trump kan hem niet aanklagen

De Amerikaanse president Donald Trump hervat volgende week zijn campagne. Zonder gezondheidsmaatregelen, maar hij dekt zich wel juridisch in tegen mogelijke coronabesmettingen.

De Amerikaanse president maakte donderdag bekend dat hij volgende week vrijdag, na maanden lockdown, opnieuw 'on the road' gaat en een massabijeenkomst voor zijn aanhangers organiseert in Tulsa, in de staat Oklahoma. Dat leidde tot ophef.

Hoewel het coronavirus in tal van Amerikaanse staten nog volop woedt - niet in Oklahoma, maar toch - gelden op Trumps event geen socialdistancingregels. Bezoekers zijn niet verplicht een mondmasker te dragen. Trump pleit al langer voor 'business as usual', weigert zelf een masker te dragen, maar blijkt zich toch juridisch in te dekken.

Wie zich inschrijft om Trump in Tulsa live te horen en te zien, ondertekent daarmee ook een disclaimer die stelt dat 'u erkent dat er een inherent risico is op blootstelling aan Covid-19'. Alsook dat elke bezoeker 'ermee instemt' dat hij Trump en tal van andere betrokken partijen 'niet aansprakelijk acht voor welke ziekte of verwondingen dan ook'.

Racistisch?

Het event is ook vanwege de datum en de plaats omstreden, zeker nu raciaal protest de VS in zijn greep houdt. Volgende week vrijdag geldt in de VS in als 'Juneteenth', waarop de afschaffing van de slavernij in 1865 herdacht wordt. In Tulsa vond in 1921 dan weer een van de bloedigste episodes van rassengeweld tegen Afro-Amerikanen plaats.