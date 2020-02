Wie doet Trump wat?

Dankzij zijn Democratische tegenstanders had Donald Trump de beste week van zijn ambtsperiode. Uitgerekend bij het begin van de presidentiële kiescampagne zegevierde hij op alle fronten. Wie doet hem nog wat?

'Four more years', scandeerden de Republikeinse senatoren alvorens de Amerikaanse president Donald Trump vrijgesproken werd in het impeachmentproces. Niet alleen de vrijspraak opent voor Trump de weg naar een herverkiezing in november, de voorbije week hebben de Democraten zichzelf serieus in de voet geschoten. Amerikaanse politieke analisten zijn het eens: dit is de beste week van zijn ambtstermijn voor Trump. Een beter script kon hij zelf niet verzinnen.

Het begon met het staatje Iowa, waar de Amerikaanse voorverkiezingen traditioneel op gang worden getrokken. Voor de uitkomst van de kandidaatsverkiezingen is Iowa niet zo belangrijk, maar symbolisch is de zogenaamde caucus dat wel. Hier vinden presidentskandidaten hun ideaal lanceerplatform. Een nobele onbekende senator uit Illinois verraste in 2008 iedereen door overtuigend de Democratische caucus, met een ongekend grote opkomst, te winnen. Het fenomeen Barack Obama was geboren.

Pantomime

Maar caucussen zijn omstreden. Het gaat om samenkomsten in kerken, turnzalen, hotels of bars, waar de kiezers fysiek heen moeten. Op die avond moeten ze letterlijk een hoek kiezen waar de kiezers van deze of gene kandidaat samenkomen. Die pantomime herhaalt zich dan nog eens om tot een einduitslag te komen.

De Democratische caucus in 2016 draaide al uit op een heftige controverse. Aanhangers van senator Bernie Sanders verdachten het partijestablishment ervan dat het de verkiezing 'weggegeven' had aan Hillary Clinton, die na urenlange deliberatie uiteindelijk tot nipte winnaar werd uitgeroepen. Die controverse noopte de partij tot het herschrijven van de regels. Maar hoewel dit jaar alles transparant moest verlopen, kon de chaos niet groter zijn. De app die de resultaten moest doorseinen naar het hoofdkwartier werkte niet. Daarna raakte de telefonische hulplijn overbelast. Kortom, maandagavond was er geen winnaar in Iowa.

Hoelang duurt het voor de Democraten de Russen ook voor Iowa de schuld geven? Donald Trump Amerikaans president

Bij de Democraten overheerste de woede op de organisatie. In een politiek paranoïde land als de VS is dat soort debacle de kortste weg naar een complottheorie.

In het Republikeinse kamp was het leedvermaak groot. 'Ze kunnen nog geen caucus organiseren, maar willen wel dit land leiden', laat de reactie zich samenvatten. De campagneleider van Trump noemde het de 'grootste treinramp in de geschiedenis'. De president twitterde er nog een schepje bovenop: 'Hoelang duurt het voor de Democraten de Russen ook voor Iowa de schuld geven?'

Eén Democraat was misschien niet gelukkig maar wel opgelucht: Joe Biden. De Democratische topfavoriet deed het belabberd in de caucus en eindige vierde, onder 15 procent. Daarmee staat hij letterlijk en figuurlijk met lege handen. De trammelant rond de caucus schoof naar de achtergrond dat de gewezen vicepresident van Barack Obama absoluut niet blijkt aan te slaan bij de Democratische kiezer.

Tweespalt

De overwinning werd gedeeld door senator Bernie Sanders (78) en de neofiet 'Mayor Pete' Buttigieg (38). De piepjonge burgemeester uit West Sand in Indiana schoot als een komeet omhoog in de caucus. Jammer genoeg voor hem raakte dat ook ondergesneeuwd.

De uitkomst maakt ook meteen de tweespalt in de partij zichtbaar. Sanders, die staat voor een progressieve Democratische Partij, is ongelooflijk populair bij de jongeren. Buttigieg gaat voor een 'generationele verandering' maar wil de partij vooral verenigen. Het moeilijkste punt bij hem is dat hij getrouwd is met een man.

Buttigieg is niet alleen uitzonderlijk intelligent, hij kan ook goed speechen. Maar voor de progressieve vleugel zit onder zijn laagje van progressieve standpunten gewoon een liberaal - in de Europese betekenis. In dat opzicht liggen de kwaliteiten vrij dicht bij die van Obama.

Voor Trump zijn de Republikeinse voorverkiezingen gewoon een onderdeel van de presidentiële campagne. Er is geen echte tegenstand.

90 procent Meer dan 90 procent van de Republikeinse kiezers staat achter hun president en zijn beleid.

Dinsdag kwam nog meer goed nieuws voor de president, ditmaal van Gallup, het onderzoeksinstituut dat peilingen uitvoert naar de tevredenheidsscore van de president. Trump behaalde 49 procent, de hoogste score ooit, op een zucht van een meerderheid. Meer dan 90 procent van de Republikeinse kiezers staat achter hun president en zijn beleid. Op economisch vlak is de score nog indrukwekkender. Twee derde van de ondervraagden, het hoogste aantal in twintig jaar, kan zich terugvinden in wat Trump doet op economisch vlak.

De hoge score is ook toe te schrijven aan de impeachmentprocedure. Die wordt ervaren als een politiek manoeuvre van de Democraten, wat in het voordeel van de president speelt. De Democraten hadden dat kunnen weten. Bill Clintons populariteit kreeg ook een opstoot tijdens zijn impeachmentprocedure. Maar de cijfers geven vooral aan dat de weg naar een herverkiezing openligt voor Trump.

Lofzang op zichzelf

Terwijl de Democraten dinsdagavond nog altijd aan het tellen in Iowa, maakte Trump zich op voor de State of the Union, de jaarlijkse speech over de stand van het land. Het begon met een incident. Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, stak een hand uit, maar Trump negeerde die. De president verklaarde achteraf dat hij de hand niet gezien had, wat kan natuurlijk. Maar Pelosi is wel de vrouw die de hele impeachmentprocedure op gang heeft gebracht.

De speech van Trump was beheerst en een lofzang op zichzelf. Logisch, want de State of the Union is nu niet bepaald een meaculpamoment van een president. De al ziedende Pelosi was achteraf zo boos dat ze prompt de tekst van de speech verscheurde. Dat zal haar nog lang blijven achtervolgen, en het is andermaal geen fraai beeld van de Democraten. Een speech verscheuren van een president doe je niet, ook al ben je zijn politieke tegenstander. The Wall Street Journal kon alleen maar vaststellen dat Pelosi en Trump niet langer door één deur kunnen, laat staan in één politiek veld werken.

Triomferen

Het sluitstuk kwam woensdag, terwijl de Democraten nog altijd aan het tellen waren in Iowa. In de Senaat werd Trump vrijgesproken in het impeachmentproces. Dat was te voorspellen. De hele procedure had zich loepzuiver langs de politieke lijnen afgespeeld. In het Huis van Afgevaardigden hadden de Democraten de druk enorm opgevoerd en in een rotvaart een dossier in elkaar gestoken. Die grote haast maakte dat het dossier overtuigingsstukken miste en dat mogelijk ook sleutelgetuigen ontbreken. Vreemd genoeg viel de procedure helemaal stil in de weken vooraleer het dossier werd overgemaakt aan de Senaat, waar het oordeel geveld moest worden.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen in november zijn nog veraf, maar deze week heeft Trump de opwarmingsronde duidelijk op zijn conto geschreven.

Daar verliep alles volgens het vooropgezette scenario. Met de Republikeinse meerderheid was de vrijspraak een zekerheid. Trump kon opnieuw triomferen. Na de beslissing bleef Trump bijzonder boos over de hele procedure. Hij noemde de hele impeachmentprocedure een verkapte 'heksenjacht', waaronder zijn familie zwaar heeft geleden. Op een persconferentie haalde hij scherp uit naar de Democraten. Op datzelfde moment vroeg de nationale leiding van de Democraten een nieuw onderzoek naar de telling van de caucus in Iowa. Daar raakten ze uiteindelijk uitgeteld. Buttigieg won met 0,01 procentpunt voorsprong op Sanders. Het persbureau AP weigerde daarop een winnaar uit te roepen.