Wie is de machtigste Joe in Washington?

De Amerikaanse president Joe Biden hoopt eindelijk de parlementaire zegen te krijgen voor zijn miljardeninvesteringen. De oppositie schuilt echter ook in de eigen Democratische rangen. Met een hoofdrol voor Joe Manchin, de schietgrage senator uit de steenkoolstaat West Virginia.

Twee weken geleden gaf Alexandria Ocasio-Cortez weer eens een masterclass in hoe viraal te gaan op sociale media. De passionaria van links Amerika verscheen op het Met Gala, zowat het chicste event van de New Yorkse beau monde, in een witte designerjurk waarop bloederige letters schreeuwden: 'Tax the Rich'. Laat de rijken betalen voor het immense plan van president Joe Biden om 3.500 miljard dollar te investeren in gezondheidszorg, sociale bijstand, onderwijs, huisvesting en een groene reconversie.

Schermvullende weergave Alexandria Ocasio-Cortez verscheen op het Met Gala met de boodschap 'Tax the Rich'. ©Photo News

Toen Biden twee dagen later het plan besprak met enkele parlementsleden was de afgevaardigde uit de Bronx echter niet uitgenodigd. Waren dat wel: Joe Manchin en Kyrsten Sinema, gematigde Democratische senators uit West Virginia en Arizona. Of hoe de progressieve vleugel van de partij wel Bidens richting stuurt, maar centristen bepalen wat politiek haalbaar is.

Donderdag is D-day voor Biden. Zeker na het echec van de Afghaanse exit moet een ambitieuze binnenlandse agenda zijn tanende populariteit redden. In het Huis van Afgevaardigden wordt gestemd over Bidens plan 1.000 miljard dollar te investeren in infrastructuur, waarvoor de Senaat - met uitzonderlijke steun van de Republikeinen - in augustus al het licht op groen zette. Interne dissidentie is uit den boze: in het Huis mag Biden maximaal drie Democratische tegenstemmen hebben, in de Senaat zelfs niet een.

Het verklaart waarom Manchin, als meest conservatieve lid van zijn senaatsfractie, al maanden incontournable is. Het linkse blok rond Ocasio-Cortez in het Huis dreigt nu met de tegenaanval: een boycot van de infrastructuurwet, zolang de nog drie keer grotere sociale investeringen niet gestemd zijn. Zo groot is het wantrouwen dat Manchin anders het slotstuk van Bidens 'Build Back Better'-agenda, die vergeleken wordt met Franklin Roosevelts New Deal, later zal torpederen. Zo groot is ook de paniek in het Witte Huis, dat Biden woensdag een trip naar Chicago afgelastte om crisisoverleg met alle facties te voeren.

Timboektoe

'Er staat een rij van hier tot Timboektoe te wachten om de hulp van Manchin te vragen', vatte een Democratische lobbyist dit voorjaar 's mans invloed samen. Manchin hielp toen voor 1.900 miljard dollar coronastimuli goedkeuren, het eerste luik van Bidens drietrapsraket. Maar een verhoging van het minimumloon - al jaren dé dada van de linkervleugel - liet hij wel schrappen.

We gaan niet de financiering van de politie afnemen. We gaan geen gezondheidszorg voor iedereen invoeren. En we gaan niet voor een groene New Deal. Dat gaat echt niet gebeuren. Joe Manchin Democratische senator uit West Virginia

Voor het tweede luik - het infrastructuurpact - werd aanvankelijk gemikt op 2.250 miljard dollar. Onder druk van de Republikeinen en Manchin werd dat ruim gehalveerd, waarbij eigenlijk maar 550 miljard nieuwe uitgaven betreft. En nu vindt Manchin 3.500 miljard aan sociale uitgaven helemaal te gek. 1.500 miljard is zo'n beetje zijn limiet.

Manchin en Sinema wijzen - terecht - op de schrikwekkend hoge staatsschuld, die is opgelopen tot zo'n 130 procent van het bruto binnenlands product. 'Tax the Rich' om dat te counteren? Een geplande verhoging van de vennootschapsbelasting van 21 naar 28 procent vindt de immer bedrijfsvriendelijke Manchin nefast voor de Amerikaanse concurrentiekracht. Inhoudelijk pleit hij dan ook te snoeien in de ambities. Zeker als de groene revolutie ter sprake komt. 'Niet iedereen zal krijgen wat hij wil', zei Manchin deze week. 'Laten we uitzoeken wat het land wil.'

Country roads

Lees: wat zijn geliefkoosde West Viriginia wil. Manchins heimat geldt als een conservatieve, overweldigend blanke, rurale arbeidersstaat. Donald Trump versloeg hier Biden vorig jaar met bijna 40 procentpunten. En hoewel de teloorgang van de Rust Belt West Viriginia deed verpieteren tot de armste staat van de VS, gaan onder de 'country roads' - ooit memorabel bezongen door John Denver - nog altijd grote rijkdommen schuil.

John Denver vereeuwigde de 'country roads' van West Virginia.

West Virginia is 's lands tweede producent van steenkool. En het nummer zeven voor gaswinning. Manchin plant dan ook allesbehalve de lokale energiebonzen te schofferen. Zeker sinds hij in januari voorzitter werd van de senaatscommissie Energie ontvangt geen enkel parlementslid zoveel donaties van de kolen-, gas- en oliesector. Zelf richtte Manchin, een gewezen tapijtverkoper, in 1988 met Enersystems een handelshuis voor kolen op. De waarde van zijn aandelen wordt geschat op 1 tot 5 miljoen dollar. Vorig jaar ontving hij een klein half miljoen aan dividenden.

Toen hij in 2010 voor het eerst verkozen werd als senator, na vijf jaar gouverneur te zijn geweest, lanceerde Manchin al een campagnespotje waarin hij letterlijk het klimaatplan van toenmalig president en partijgenoot Barack Obama aan flarden schoot. 'Cause it's bad for West Virginia.' Deze man hanteert nu de pen voor Bidens ecologische omslag. De VS CO2-neutraal tegen 2035, zoals het Witte Huis ambieert? Twijfelachtig.

Democratisch senator Joe Manchin schoot in 2010 het klimaatplan van president en partijgenoot Barack Obama aan flarden.

'We gaan niet de financiering van de politie afnemen, we gaan niet voor een groene New Deal', waarschuwde Manchin zijn meer liberale partijgenoten eerder dit jaar. 'En we gaan geen staatsgezondheidszorg voor iedereen invoeren. We kunnen nu al niet betalen voor gezondheidszorg voor sommigen.'

DINO

Het is consistent met zijn jarenlange voorkeur eerder de brug te slaan met Republikeinen dan de steeds activistischer linkerflank van zijn eigen partij achterna te hollen. Manchin is voor vrije wapendracht en tegen abortus, het homohuwelijk en de regularisatie van illegale migranten. Hij steunde Trumps muur langs de grens met Mexico en hielp hem Brett Kavanaugh, een van zijn omstreden nominaties in het Hooggerechtshof, benoemen.