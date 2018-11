Wij tegen Zij in Amerika

Dinsdag kiezen de Amerikanen een nieuw Congres in wat neerkomt op een referendum over president Donald Trump. In een nationaal klimaat van venijnige polarisering komen alle breuklijnen die het land splijten samen in booming Texas, waar een frisse ex-punkrocker de beste hope op change voor de Democraten belichaamt.

‘Ik ben nog nooit naar een politiek event geweest. Maar ik wil hem horen. Waarom? Hij is, gewoon, heel inspirerend.’ Al een uur voor de deuren van de Cowboy Dance Hall in San Antonio opengaan, op een druilerige dinsdagavond eind oktober, staat Alberto Garza (65) aan te schuiven om Robert ‘Beto’ O’Rourke aan het werk te zien. ‘Hij praat over de juiste dingen’, zegt Garza. Zijn compagnon Suzy Ingram, die een T-shirt draagt van Piñata Protest, een van de lokale bands die voor O’Rourke zal opwarmen, knikt instemmend. ‘Beto is eerlijk. En hij is een badass skateboarder. What’s not to like?’

O’Rourke - iedereen zegt Beto, een Tex-Mex-verbastering van zijn voornaam, typisch voor de grensstad El Paso waar hij vandaan komt - is bij de Congresverkiezingen van volgende week kandidaat voor de Senaat in Washington. In de aanloop de voorbije maanden begeesterde de Democraat met kennedyesk charisma zielen in een staat waar hij bij voorbaat verloren zou moeten zijn: het donkerrode Texas, waar het conservatisme even diep in de grond zit als de ruwe olie. Maar O’Rourke, die al sinds 2012 in het Huis zetelt, stroopte de mouwen op, ging praten in elk van de 254 county’s die Texas groot is, streamde elke beweging live op sociale media, haalde bij individuele donoren een verbluffende 70 miljoen dollar op en maakt dinsdag zowaar een (kleine) kans.

Zijn underdogrol, zijn optimisme en zijn onbeschaamd progressieve standpunten bombardeerden O’Rourke tot Democratische droom, en tot darling van de nationale media. Hij ging viraal toen hij de keuze van zwarte footballers die uit protest tegen racisme knielen voor het volkslied ‘oer-Amerikaans’ noemde. Sindsdien mocht hij langsgaan bij alle grote talkshowhosts - van Ellen Degeneres tot Stephen Colbert - en profileerden kranten en magazines hem van kop tot teen: zijn verleden als bassist bij een punkband, zijn weigering om geld van externe belanghebbers aan te nemen, zijn arrestatie voor dronken rijden als twintiger... Dat laatste weet hij trouwens slim om te buigen in een aanklacht tegen Amerika: hij kreeg een tweede kans, maar met een andere huidskleur was het niet waar geweest.

Beto respecteert iedereen, ook mensen die niet zoals hij zijn. Ale Vance Supporter van Robert O’Rourke

Als O’Rourke in een volgepakte Cowboy Dance Hall het podium betreedt, spat de energie eraf. Zijn stem is schor, het is zijn laatste optreden van een lange dag, maar zijn armen molenwieken als hij zijn standpunten in perfecte cadans en in twee talen declameert. Hij is voor universele gezondheidszorg, vraagt het einde van de ‘prohibitie van marihuana’, kapittelt het gevangenisbeleid, pleit voor een samensmelting van El Paso (VS) en Ciudad Juarez (Mexico) tot een internationale megastad en verwelkomt immigranten als een aanwinst voor de natie. ‘!No necesitamos un muro!’

In een politiek klimaat gedomineerd door visceraal wantrouwen en de complete erosie van een basisbeginsel als de waarheid, lijkt O’Rourke vooral voor iets schijnbaar eenvoudigs te staan. ‘Het is simpel: ik gelóóf hem’, zegt Kathy Carr, een moeder van vijf die nog tijd vindt om vrijwillig met de Beto-campagne te helpen. ‘Hij respecteert iedereen, ook mensen die niet zoals hem zijn’, zegt Ale Vance, die een blauwe pet draagt met opschrift MAKE AMERICA READ AGAIN. ‘Vandaag is dat een uitzonderlijke kwaliteit voor een politicus.’

De volgende ochtend, meer dan 400 kilometer noordelijker in een buitenwijk van Dallas, zijn de toon en de kleur anders. Daar spreekt - ook al in een countrytent, maar dan met meer pick-uptrucks op de parking - de Republikeinse tegenstander van O’Rourke, Ted Cruz. In 2016 bood hij de meeste weerstand tegen Donald Trump in de Republikeinse voorverkiezingen. Cruz, ooit een boegbeeld van de rechtse Tea Party, verdedigt zijn zitje in de Senaat. Hij heeft zelfs onder partijgenoten de reputatie hoogst ‘unlikable’ te zijn, maar blijft wel de favoriet.

Tough as Texas

De standpunten die Cruz - slogan: ‘Tough as Texas’ - komt verdedigen klinken als een exacte antithese van de avond voordien. Het klimaatakkoord van Parijs is slecht voor de Texaanse economie, en Cruz heeft de president eigenhandig overtuigd eruit te stappen. De overheid mag nooit de baas worden over uw gezondheidszorg. De muur op de grens kan er niet snel genoeg komen. Tijdens het volkslied sta je recht. ‘Beto?’, vraagt Cruz retorisch. ‘Hij is een big government gun grabbing liberal. Dat is niet Texas. Dat is niet wie wij zijn.’

Het is moeilijk om twee meer van elkaar verschillende kandidaten in dezelfde arena te droppen dan Ted Cruz en Beto O’Rourke. Dat zegt Cruz zelf: ‘Het is een keuze tussen twee fundamenteel andere visies op Texas, en op Amerika.’ Twee dingen hebben ze wel gemeen. Ze zijn van dezelfde generatie: Cruz is 47, O’Rourke een jaar jonger. En ook Cruz gebruikt niet zijn echte voornaam. Waar Beto handig een associatie met de latinobevolking oproept, koos Cruz voor de omgekeerde beweging. Zijn echte naam Rafael klinkt te Spaans (Cruz’ vader is een Cubaanse immigrant), dus het werd Ted.

Schermvullende weergave De Democratische kandidaat-senator Beto O'Rourke bij fans op de eerste dag van een vroege stemming. ©AFP

In veel opzichten is Texas Amerika in het klein, al is dat heel relatief voor een staat dubbel zo groot als Duitsland die in haar eentje de tiende economie ter wereld is. Maar de Lone Star state is wel emblematisch voor een Amerika in verandering. Texas heeft met Houston, Dallas, San Antonio en Austin de snelst groeiende metropolen van de VS. Het kan dus meespreken over de uitdiepende kloof tussen de liberale stad en het behoudsgezinde platteland. Geholpen door de economische groei (4 procent dit jaar, schat de Dallas Fed) kent Texas de sterkste bevolkingsgroei (van 28 naar 54 miljoen mensen tegen 2050, schat het Census Bureau) van het land. De staat loopt ook voorop in de demografische evolutie van een blanke meerderheid naar een etnisch lappendeken. De toekomst van Texas is met andere woorden de toekomst van Amerika, schrijft Lawrence Wright, journalist van The New Yorker en auteur van ‘God Save Texas’.

Gelovig en paranoïde

Maar er zijn twee soorten Texas, vindt Wright: FM en AM, zoals op de radio. Op FM zitten meer geletterde kanalen, op AM voornamelijk rechtse en christelijke praatzenders. FM Texas is progressief, redelijk en zelfgenoegzaam. AM Texas, buiten de steden, is gelovig en paranoïde. Trumpland, dus. Het zou een schets kunnen zijn van de ideologische breuklijnen die heel de natie splijten. Amerika is een fifty-fifty-land, met radicaal tegengestelde visies op maatschappelijke thema’s. Neem de recente clash rond de benoeming van opperrechter Brett Kavanaugh, die door meerdere vrouwen wordt beschuldigd van aanranding tijdens zijn studentenjaren. Voor links is hij een kwalijk symbool van de patriarchale elite, voor rechts een held die een aanval van de politiek correcte meute doorstond.

Zullen we blijven bloeien als republiek onder God, of zullen we wegkwijnen onder goddeloos socialisme? Predikant tijdens een Trump-rally

Nieuw is die diepe kloof niet. Progressieven en conservatieven leven al langer in verschillende werelden, consumeren verschillende media, doen boodschappen in verschillende winkels. Maar het klimaat is de jongste jaren wel heel giftig geworden. Dat bewijzen de tragische voorvallen van politiek geweld van de afgelopen weken, zoals de bombrieven aan Trump-critici en de antisemitische moordpartij in Pittsburgh van vorig weekend. Beide zijn het werk van extremisten die de haat van online woorden omzetten in daden.

‘Verdeeldheid in de Amerikaanse politiek is normaal. Al denk ik dat we voor een dergelijke sociale spanning moeten teruggaan tot de jaren 60 en 70’, zegt Cal Jillson, politicoloog aan de Southern Methodist University in Dallas. ‘Wat we nog nooit hebben gezien, tenzij misschien met Richard Nixon in die periode, is een president die meer geïnteresseerd is in het oppoken van de spanningen dan in een oplossing.’

Die polarisering van de natie zit in de race tussen O’Rourke en Cruz, met meer dan 100 miljoen dollar de duurste ooit voor een Senaatszetel. ‘Ik woon in een klein, conservatief dorp. Mensen zijn boos op mijn Beto-plakkaten in de tuin’, zegt Suzy Ingram voor de speech van O’Rourke in San Antonio. Anthony Baker, een jonge vader die in cowboyboots en met een opgespeld kruis in Stars & Stripes-motief in Dallas naar Cruz kwam luisteren, zegt: ‘Ik zie veel van mijn leeftijdsgenoten vallen voor Beto. Hun enthousiasme is, ik zou bijna zeggen, ignorant.’

Dinsdag volgt de grote test, wanneer een derde van de Senaat en het volledige Huis van Afgevaardigden opnieuw worden ingevuld. Er zijn ook gouverneursverkiezingen in 36 van de 50 staten. De midterms, zo genoemd omdat ze plaatsvinden halverwege de termijn van een president, zijn niet zo intensief als presidentsverkiezingen. De opkomst ligt traditioneel rond 40 procent, tegenover 60 procent als het Witte Huis op het spel staat. Maar de belangen zijn wel groot.

Bij de Republikeinen, de partij van Abraham Lincoln, is het beeld zonneklaar: zij zijn de partij van Trump en ze hebben zich pontificaal achter de president en zijn agenda geschaard. Dat wordt ook helemaal duidelijk als we Trump aan het werk zien in Houston. In een volgepakt Toyota Center, het basketbalstadion van de Houston Rockets, houdt hij een van zijn befaamde MAGA-rally’s.

Trumpiaanse kermis

MAGA is het acroniem voor Make America Great Again, en de bijeenkomsten, een voortzetting van de historische verkiezingscampagne van 2016, staan garant voor een typisch trumpiaanse kermis. Met grote bekers popcorn en getooid in patriottische symbolen juichen de aanhangers hun president toe en jouwen ze de massaal aanwezige media uit. De drie blonde vrouwen van The Deplorable Choir zingen ‘The Star-Spangled Banner’. Een predikant bidt voor 18.000 gebogen hoofden: ‘Zullen we blijven bloeien als republiek onder God, of zullen we wegkwijnen onder goddeloos socialisme?’

Op de rally in Houston komen alle hooggeplaatste Republikeinen van Texas spreekwoordelijk de ring van Trump kussen. Als laatste, voor de president zelf aan het woord komt, is Ted Cruz aan de beurt. Hij ontvangt die avond de officiële ‘endorsement’ van Trump voor zijn senaatsrace. Het is een ongemakkelijke bromance tussen twee voormalige hartstochtelijke rivalen, en een gênante knieval voor Cruz. In 2016 had Trump nog flagrant de vader en de vrouw van Cruz beledigd. Waarop Cruz Trump een ‘lafaard’ en een ‘pathologische leugenaar’ noemde. Maar een knuffel op het podium in Houston bezegelt hun nieuwe vriendschap.

Schermvullende weergave De Republikeinse senator Ted Cruz krijgt de steun van president Donald Trump. ©Photo News

Trump gaat, ongewoon voor een president, all-in bij deze midterms, met advertenties op tv en sociale media en een druk schema van MAGA-rally’s op strategische locaties. ‘Beeld je in dat ík op het stembiljet sta’, zegt hij herhaaldelijk. Daarbij leunt de president op de fluks draaiende economie, maar bovenal op een (in 2016 al heel succesvol) recept van leugens, complotten en raciaal getinte angstzaaierij. De zogenaamde karavaan van Centraal-Amerikaanse immigranten die te voet door Mexico naar de VS onderweg zijn om asiel aan te vragen, is voor Trump een electoraal godsgeschenk om vreemdelingen te demoniseren en de basis te motiveren. Prompt beval hij 5.000 militairen naar de grens te sturen. ‘Het is een aanval op ons land. Een invasie’, beweert de zelfverklaarde nationalist in Houston. ‘Er zijn heel slechte mensen bij, ook uit het Midden-Oosten. Ik denk dat de Democraten er voor iets tussen zitten.’

In de tribunes van het Toyota Center zegt Jim Jones, gevraagd naar het belangrijkste thema van het moment, gedecideerd: ‘Immigratie.’ Jones runt samen met zijn vrouw Gina een keten van huisdierhotels in de regio Houston en is Trump dankbaar voor de belastingverlaging van vorig jaar. ‘We moeten de waanzin van illegale immigratie stoppen. Maar dat zal je van hen daar niet horen’, zegt hij, knikkend naar de tv-camera’s voor het podium. ‘De fake media. Je moet je eigen research doen op het internet. Daarom zijn het de belangrijkste midtermverkiezingen in een generatie.’

Vanuit Trumps standpunt is die strategie niet onlogisch, er staat best wat op het spel. Als de Democraten zoals verwacht de meerderheid in het Huis veroveren (de Senaat wordt een pak moeilijker), dan kunnen ze allerlei onderzoeken openen die Trump in verlegenheid kunnen brengen (belastingen, affaires met pornosterren), en op zijn minst zijn agenda dwarsbomen. Sommige partijleden dagdromen al van de opstart van afzettingsprocedures. En er is ook nog altijd het onderzoek van Robert Mueller naar een-tweetjes tussen team-Trump en het Kremlin in 2016.

Trump heeft deze midterm-verkiezingen genationaliseerd in een poging de geest van 2016 weer op te wekken. Cal Jillson Politicoloog

Het zou de Democraten, die stilaan beginnen warm te draaien voor 2020, een sterke hand moeten geven dinsdag. Dat Trump er een nationale verkiezing van maakt, motiveert volgens peilingen meer Democraten dan Republikeinen. In de staten waar vervroegd gestemd kan worden, ligt de opkomst alvast hoger dan het historische gemiddelde. De vraag is of de Democratische partij ook met een nieuwe, diverse generatie politici een vuist kan maken. Want ze rilt nog altijd van de spagaat tussen de linkse socialistische vleugel, die Bernie Sanders in 2016 heeft wakker gemaakt, en de meer gematigde krokodillen van het establishment.

Pathologische leugenaar

Het lijkt er soms op dat de afkeer van Trump het enige is dat Democraten echt verbindt. Gary Kirk bijvoorbeeld, een Vietnamveteraan op het Beto-event in San Antonio, legt zijn steun aan de Texaanse Democraat vooral uit als een reactie tegen Trump. ‘Een president zou op zijn minst een fatsoenlijk, respectvol mens moeten zijn. De huidige is een pathologische leugenaar. It boggles the mind. Maar velen tolereren dat. Ze denken dat hij over water kan lopen.’

Mocht O’Rourke het schijnbaar onmogelijke klaarspelen en het dinsdag halen in Texas, waar al een kwarteeuw geen Democraat meer won, dan wordt hij een van de gezichten van de ‘blue wave’ waarmee de Democraten hopen Washington en Trump te overspoelen. Meer nog, O’Rourke zou ongetwijfeld stante pede gekatapulteerd worden tot een van de Democratische topfavorieten voor 2020, en tot de second coming van die andere jonge, charismatische nieuwkomer die het exact tien jaar geleden tot in het Witte Huis schopte.