WikiLeaks-oprichter ontsnapt voorlopig aan Amerikaans proces

Julian Assange is zo zwaar afgetakeld dat een Britse rechter hem niet aan de Verenigde Staten wil uitleveren. De internetactivist - voor sommigen een held, voor anderen een criminele aandachtszoeker - kan voor het eerst in acht jaar van vrijheid dromen.

'Julian Assange maakt de indruk een depressieve en soms wanhopige man te zijn die bang is voor zijn toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat de Amerikaanse procedures hem er niet van zullen weerhouden een manier te vinden om zelfmoord te plegen en daarom oordeel ik dat een uitlevering schadelijk zou zijn.' Na maanden uitstel door de coronapandemie en manoeuvres van de verdediging heeft de Britse rechter Vanessa Baraitser maandag geweigerd de 49-jarige medeoprichter van de klokkenluiderssite WikiLeaks uit te leveren aan de Verenigde Staten.

De andere argumenten van de verdediging - onder meer dat het om een politiek proces zou gaan - veegde ze resoluut van tafel. Maar zijn mentale gezondheid is alarmerend, erkende ze. Dokters waarschuwen al langer dat Assange een schim van zichzelf is geworden na zijn jarenlange isolatie in de Ecuadoraanse ambassade in Londen en zijn daaropvolgende verblijf in de streng bewaakte Belmarsh-gevangenis. Volgens de speciale VN-gezant voor foltering Nils Melzer is hij suïcidaal door 'mentale marteling'.

Voor een nomade als Assange moet zo'n jarenlange opsluiting verschrikkelijk zijn. Als kind had de hacker, computerprogrammeur en internetactivist geen vaste verblijfplaats. Zijn ouders baatten een reizend theatergezelschap uit en hij claimt naar 37 scholen te zijn geweest. Ook later, nadat hij met een paar gelijkgezinden in 2007 WikiLeaks had opgericht, leefde hij uit zijn koffer uit angst voor de Amerikaanse veiligheidsdiensten.

Moeilijke vent

De eerste publicaties van WikiLeaks waren bescheiden, maar alles veranderde in 2010 dankzij de jonge Amerikaanse soldaat Bradley (nu Chelsea) Manning. Die verschafte de website een half miljoen geheime documenten over de oorlogen in Irak en Afghanistan, inclusief bewijzen van oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen. Daarna volgden nog eens 250.000 diplomatieke telegrammen, die de Amerikaanse regering in verlegenheid brachten.

De lekken bezorgden WikiLeaks en Assange wereldfaam, maar al snel werd duidelijk dat hij geen makkelijk man is. Er waren interne strubbelingen bij WikiLeaks, ruzie met de media en in Zweden dienden twee vrouwen een klacht tegen hem in wegens aanranding. Assange werd opgepakt door de Britse politie en kwam voorwaardelijk vrij, waarop hij in 2012 naar de Ecuadoraanse ambassade in Londen vluchtte uit angst om aan Zweden en vervolgens aan de VS uitgeleverd te worden. De toenmalige linkse en anti-Amerikaanse Ecuadoraanse president Rafael Correa bood hem maar al te graag politiek asiel aan.

Vuile kattenbak

Maar bezoek en verse vis blijven maximaal drie dagen fris, laat staan zeven jaar en Assange werkte de Ecuadoranen steeds meer op de zenuwen. Er doken verhalen op dat hij uitwerpselen op de muren smeerde, zijn kat verwaarloosde en met zijn skateboard het parket van de ambassade verwoestte. Nadat in Ecuador een nieuwe, conservatieve president aan de macht was gekomen en WikiLeaks documenten had gepubliceerd die hem aan corruptie linkten, was de maat vol. Ecuador trok het politieke asiel in en op 11 april 2019 droeg de Britse politie een vloekende, verwilderde Assange naar buiten.

Steeds meer mensen zijn de methodes en de motivatie van Assange in vraag beginnen te stellen, zeker nadat WikiLeaks in 2016 vlak voor de presidentsverkiezingen tienduizenden Democratische e-mails had gelekt.

Tegen dan waren ook steeds meer mensen zijn methodes en motivatie in vraag beginnen te stellen, zeker nadat WikiLeaks in 2016 vlak voor de presidentsverkiezingen tienduizenden Democratische e-mails had gelekt. Dat leidde tot beschuldigingen dat de klokkenluiderswebsite zich voor de kar van de Russische inlichtingendiensten liet spannen en de Republikein Donald Trump aan de macht had geholpen.