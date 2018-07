Wispelturige Donald Trump speelt kat en muis met Merkel en NAVO

Een frontale aanval voor de NAVO-top, ‘geweldige relaties’ na overleg met Angela Merkel en ’s avonds alweer een woeste tweet: Donald Trump zet de jacht op Duitsland niet stop.

‘Acties spreken luider dan woorden,’ zei Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, na de eerste dag van de NAVO-top. In de gezamenlijke slotverklaring die werd vrijgegeven, beloven de 29 NAVO-landen ‘de verantwoordelijkheid om elkaar te verdedigen eerlijk te verdelen’. De NAVO veroodeelt ook unaniem de annexatie van de Krim door Rusland.

De versnelde publicatie van de conclusies is opmerkelijk. Ze tempert de vrees voor het opblazen van de alliantie en wil Trumpiaanse bokkensprongen te vlug af zijn, zoals de recente weigering om de verklaring van de G7 goed te keuren.

Toch is het niet zeker dat Trump ook maar een deel van de 79 punten uit de slotverklaring echt heeft gelezen. De film van de dag toont bovendien dat Trump geenszins van mening is veranderd. De aversie van Trump richt zich op één persoon: de Duitse kanselier Angela Merkel.

Het grote handelsoverschot tegenover de VS en de Duitse Mercedessen zijn Trump al langer een doorn in het oog. Dat Duitsland maar 1,24 procent van zijn bruto binnenlands product uitgeeft aan defensie, aan de NAVO, vindt hij onaanvaardbaar.

Al tijdens een ontbijt met Stoltenberg viel Trump uit naar Merkel. Hij verweet haar de Nord Stream-pijpleiding te steunen die Europa van Russisch gas moet voorzien, maar tegelijk wel te rekenen op de Amerikaanse veiligheidsparaplu tegen de Russische dreiging.

Duitsland is de gevangene van Rusland, sneerde Trump. De Duitse kanselier pareerde die beschuldiging met haar jeugd achter het Ijzeren gordijn. ‘We voeren ons eigen beleid en nemen onafhankelijk beslissingen,’ zei ze fel.

Enkele uren en een tête-à-tête later was de toon van Trump helemaal omgeslagen. Hij had het plots over ‘een geweldige relatie met Duitsland’. ‘We zijn goede partners en we willen blijven samenwerken in de toekomst,’ bevestigde Merkel.

Vier procent

Stoltenberg had Trump intussen overtuigd dat de NAVO-landen de handdoek opnemen: door uw druk is er flink wat vooruitgang om de beloofde 2 procent van het bruto binnenlands product voor defensie te halen tegen 2024, masseerde hij. ‘De sfeer is zeer respectvol. Er zijn geen persoonlijke aanvallen en confrontaties’, zei ook de Belgische premier Charles Michel.

Toch was toen al duidelijk dat Trump op zijn honger bleef. Hij opperde zelfs een verdubbeling van de uitgavennorm voor defensie tot 4 procent van het bbp. Niemand volgde hem daarin. ‘Laten we eerst focussen op het halen van 2 procent, zei Stoltenberg diplomatisch.

Een uur later, op weg naar het besloten diner in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, knoopte Trump in een tweet weer aan bij zijn combattieve mood van die ochtend. ‘Waar is de NAVO goed voor als Duitsland Rusland miljarden betaalt voor gas en energie? De VS betalen voor Europa’s bescherming, maar verliezen miljarden in handel.’ Waarop Trump eiste dat de NAVO-landen ‘onmiddellijk 2 procent betalen, en niet in 2025’.

De tweet toont aan dat Trump boter bij de vis wil en één grote mengelmoes maakt van handel, defensie en samenwerking: een vermindering van het handelstekort met Duitsland, uitvoer van Amerikaans lng-gas in plaats van Europese afhankelijkheid van Gazprom, meer verkochte F35’s in Europa.