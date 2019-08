Witte Huis: 'VS stevenen niet af op recessie'

Volgens adviseurs van president Donald Trump heeft de Amerikaanse economie geen extra scheut stimulusmaatregelen nodig. En het handelsoverleg met China staat er beter voor dan gevreesd, luidt het.

Amerikaans president Donald Trump stuurde zondag enkele van zijn topadviseurs naar de Amerikaanse televisiestudio's. Met een duidelijk doel: de gemoederen bedaren na een tumultueuze week, niet het minst op de financiële markten.

Beleggers zaten de voorbije dagen op een emotionele rollercoaster. Zij zetten de week in met een pessimistische noot. Het escalerende conflict in Hongkong, met de sluiting van de internationale luchthaven, en de vrees voor een politieke comeback van de links-populistische ex-presidente Cristina Fernández de Kirchner in Argentinië, met de daarmee gepaarde gaande vrees voor wanbetalingen, waren daar niet vreemd aan.

De bedrukte stemming maakte een dag later alweer plaats voor euforie. De beslissing van president Donald Trump om invoertarieven op een resem populaire Chinese producten, zoals sneakers, laptops en smartphones, met enkele maanden uit te stellen, stuwde de beurzen flink hoger.

Recessievrees

Maar de feeststemming was van korte duur. Want halfweg vorige week stak de recessievrees de kop op, niet alleen in Duitsland maar ook in de Verenigde Staten. Voor het eerst sinds 2007 daalde de Amerikaanse tienjaarsrente onder de tweejaarsrente. Zo'n omkering van de rentecurve luidde de voorbije decennia bijna altijd economisch ontij in.

De negatieve stemming over de Amerikaanse economie is onterecht, meent Trump. En die boodschap stuurden economisch raadgever Larry Kudlow en handelsadviseur Peter Navarro zondag ook de Amerikaanse huiskamers in.

'Ik zie helemaal geen recessie opdoemen. De consumenten hebben werk. En krijgen daarvoor een hoger loon. Ze laten het geld ook snel rollen. En terwijl ze geld uitgeven, sparen ze ook. Dat is de ideale situatie', stelde Kudlow in het programma 'Meet the Press' op NBC.

'Bijkomende maatregelen om de economie een duw in de rug te geven dringen zich dan ook niet op', ging de adviseur voort. 'De regering houdt het uitgestippelde traject aan.'

Omgekeerde rentecurve

Peter Navarro bestreed op de zenders ABC en CNN dan weer dat sprake geweest was van een omgekeerde rentecurve. 'Technisch gezien deed zich geen omgekeerde rentecurve voor. Er was alleen sprake van een vlakke curve', betoogde hij.

Net als voor zijn grote baas is ook voor Navarro Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), de kop van Jut. 'Hij zou in de spiegel moeten kijken en voor zichzelf moeten toegeven dat hij de rente te snel opgetrokken heeft. Het zou goed zijn als de Fed het niet houdt bij de kleine renteverlaging van juli.'

Handelsoverleg

De topadviseurs van Trump poogden de Amerikaanse gezinnen ook gerust te stellen met de boodschap dat het handelsoverleg met China er niet zo slecht voor staat als gevreesd. 'Recent telefonisch overleg met de Chinese hoofdonderhandelaar leverde goed nieuws op', zei Kudlow.

Meer details wilde de economisch adviseur niet kwijt. 'We kijken uit naar een hernieuwing van de onderhandelingen', ging hij voort. Officieel staat nieuw overleg voor september gepland. Maar of dat effectief plaatsvindt, hangt vermoedelijk af van de evolutie van het handelsconflict in de volgende weken.

Eind juni had Trump tijdens een ontmoeting met zijn Chinese evenknie Xi Jinping een staakt-het-vuren gesloten. Maar dat bestand schoot hij zelf aan flarden door eerder deze maand in een tweet nieuwe invoertarieven aan te kondigen op '300 miljard dollar Chinese goederen die nu nog tariefvrij de VS binnenkomen'.

Vrijhandel

De maatregel gaat in principe op 1 september in. Al sloten de Amerikanen dus eerder deze week een resem populaire consumentengoederen van die lijst uit. Electorale overwegingen waren daar niet vreemd aan.

Trump vreesde dat Amerikaanse importeurs de hogere douaneheffingen zouden doorrekenen aan de consument. Daardoor dreigde de cadeautjesjacht in de aanloop naar Kerstmis voor heel wat gezinnen duurder uit te vallen.

De demarche van Trump bleef niet onbeantwoord. Peking devalueerde niet alleen zijn munt, de yuan, maar verbood overheidsbedrijven ook nog langer Amerikaanse landbouwproducten in te voeren. Die actie dreigt de landbouwgemeenschap nog dieper in misère te duwen en die beleeft als gevolg van de handelsoorlog al de ergste crisis sinds de jaren 80 van de vorige eeuw.