Witte Huis legt bedrijven vaccinatiedeadline op

In de Verenigde Staten krijgen zowat 84 miljoen werknemers van middelgrote en grote bedrijven tot 4 januari de tijd om zich volledig te laten vaccineren tegen Covid-19. Anders wacht hen op zijn minst een keer per week een coronatest.

Het Witte Huis zet zijn strijd om de vaccinatiegraad onder de bevolking op te krikken onverminderd voort. Het richt zijn pijlen op vaccintwijfelaars of -sceptici nu via de werkvloer.

Voor de circa 17 miljoen mensen die werken in rusthuizen, ziekenhuizen en andere instellingen die geld ontvangen via Medicare of Medicaid, respectievelijk de gezondheidszorg voor ouderen en voor armeren, gelden strengere regels. Zij kunnen alleen aan de slag blijven als ze ingeënt zijn.

Boetes

De publicatie van de nieuwe regels komt er na wekenlang overleg met werkgeversorganisaties en de vakbonden. Biden drong aan op striktere regels omdat de vaccinatiecampagne in het land slabakt. Momenteel is 58 procent van de volledige bevolking en 70 procent van de volwassenen volledig gevaccineerd.

De invoering van de vaccinatiedeadline in bedrijven met meer dan 100 werknemers stuit op verzet in Republikeinse kringen. De Grand Old Party is van plan de maatregel via justitie aan te vechten. Ook in het Congres onderneemt de partij actie.