Witte Huis overweegt stimuluspakket voor economie

Volgens Amerikaanse media liggen belastingverlagingen en een terugschroeving van de douaneheffingen op de tekentafel om een recessie in de VS te vermijden.

De Amerikaanse president Donald Trump gaat er prat op dat de Amerikaanse economie onder zijn bewind bloeit als nooit tevoren. Met de regelmaat van de klok duikt het thema op zijn geliefkoosde communicatiekanaal Twitter op.

'Onze economie is veruit de beste in de wereld. Laagste werkloosheid ooit in vrijwel elke categorie. Sterke groei gegarandeerd zodra handelsdeals afgerond zijn. Invoerprijzen dalen, China slikt tarieven. We helpen boeren met opbrengst van invoertarieven. Fantastische toekomst voor de VS!', postte de bewoner van het Witte Huis zondag nog.

Handelsoorlog

Steeds meer economische indicatoren suggereren dat de Amerikaanse economie binnenkort wel eens een tik kan incasseren. De handelsoorlog met China begint te wegen op het sentiment van heel wat consumenten en dreigt hen in hun portemonnee te raken als Trump bij het voornemen blijft om vanaf 1 september een resem Chinese goederen die vandaag nog tariefvrij het land binnenkomen te belasten.

75% Economen VS Driekwart van de Amerikaanse economen vreest dat de grootste economie van de wereld ten laatste tegen eind 2021 in een recessie duikt, maakte de National Association for Business Economists bekend.

De invoering van taksen op sneakers, laptops en smartphones mogen dan wel naar midden december verschoven zijn, populaire items als AirPods, smartwatches als de Apple Watch, fitnesstrackers of hoofdtelefoons met bluetooth vallen niet onder die uitzonderingsmaatregel.

Daarnaast raakt de handelsstrijd de Amerikaanse landbouwsector hard. Omdat China als vergelding voor Amerikaanse invoertarieven de import van landbouwproducten uit de VS verminderde en uiteindelijk verbood, kampt de agrarische gemeenschap vandaag met de ergste crisis sinds de jaren 80 van de vorige eeuw.

Omkering rentecurve

Voorts zit de verwerkende nijverheid in de VS in steeds minder goede papieren. Al twee kwartalen op rij had die af te rekenen met een krimp. En op de financiële markten ontstond vorige week paniek toen de Amerikaanse tienjaarsrente voor het eerst sinds 2007 onder de tweejaarsrente dook. Zo'n omkering van de rentecurve luidde de voorbije decennia bijna altijd een recessie in.

We overwegen de fiscale druk voor individuen te verminderen, maar een lagere belasting van hun lonen ligt momenteel niet op tafel. Witte Huis

Al die tendensen doen driekwart van de Amerikaanse economen vrezen dat de grootste economie van de wereld ten laatste tegen eind 2021 in een recessie duikt. Dat maakte de National Association for Business Economists afgelopen weekend bekend.

Om de gemoederen te bedaren stuurde Trump afgelopen zondag nog twee van zijn topadviseurs naar de Amerikaanse tv-studio's met één doel: de kijker ervan overtuigen dat de negatieve stemming over de economie onterecht is.

Stimuluspakket

Maar terwijl de Amerikaanse regering voor de buitenwereld volhoudt dat de Amerikaanse economie helemaal niet op een recessie afstevent, houden adviseurs van de president toch rekening met dat scenario. Binnen de vier muren van het Witte Huis wikken en wegen ze volgens Amerikaanse media een stimuluspakket.

De Fed zou de rente op korte termijn best met 100 basispunten verlagen en de geldvoorraad misschien zelfs vergroten. Dan zou onze economie nog beter presteren. Ook de wereldeconomie zou dan snel gevoelig versterken. Goed voor iedereen! Donald Trump Amerikaanse president

De Amerikaanse krant The Washington Post meldt dat belastingverlagingen op de tekentafel liggen. Door de fiscale druk voor gezinnen tijdelijk te verlagen kan de overheid hun koopkracht opkrikken.

De regering zou de lonen van de Amerikanen bijvoorbeeld minder kunnen belasten. Naar dat wapen greep Trumps voorganger, de Democraat Barack Obama, ook. Om de Amerikaanse economie een duw in de rug te geven na de zware financiële en economische crisis van 2008-2009 verlaagde hij in 2011 en 2012 die taks, waarvan de opbrengst gebruikt wordt voor de financiering van sociale programma's.

Invoertarieven

Een andere Amerikaanse krant, The New York Times, pakt dan weer uit met het bericht dat het economische team van Trump niet alleen aan belastingmaatregelen denkt, maar ook de mogelijkheid bekijkt af te zien van nieuwe invoertarieven op Chinese producten.

Het Witte Huis is voorlopig karig met commentaar. 'We overwegen de fiscale druk voor individuen te verminderen, maar een lagere belasting van hun lonen ligt momenteel niet op tafel', klonk het. Trump zou ook nog niet geconsulteerd zijn over de plannen.

Amerikaanse centrale bank

De president blijft intussen op de Amerikaanse centrale bank rekenen om de economie te stimuleren. In juli verlaagde de Fed voor het eerst in een decennium de rente. Ze sloot toen niet uit dat nieuwe ingrepen volgen, gelet op de wereldwijde groeivertraging en de onzekerheid veroorzaakt door Trumps handelsoorlog.

Op Twitter riep de Amerikaanse president de voorzitter van de Fed, Jerome Powell, maandagavond nog eens op snel in actie te schieten en een pak steviger het mes te zetten in de rente.