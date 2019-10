Witte Huis werkt niet mee aan onderzoek impeachment

In een brief roept het Witte Huis op het onderzoek naar een eventuele afzetting van de president te laten vallen wegens 'grondwettelijk gezien onwettig'.

In een brief roept het Witte Huis dinsdag op om het onderzoek, dat het 'grondwettelijk gezien onwettig' noemt, te laten vallen. De Democraten bezondigen zich aan 'politiek theater' en willen op deze manier de uitslag van de verkiezingen van 2016, die door president Donald Trump werden gewonnen, tenietdoen, klinkt het.

Verdoezelen

Nancy Pelosi, de Democratische woordvoerster van het Huis van Afgevaardigde, reageerde intussen. 'Dit is simpelweg opnieuw een onwettige poging om te verdoezelen dat de Trump-administratie buitenlandse machten onder druk heeft gezet om tussen te komen in de verkiezingen van 2020', aldus Pelosi in een verklaring. Nog volgens Pelosi groeit het aantal bewijzen dat president Trump zijn ambt heeft misbruikt en zijn eed om "de grondwet te beschermen, te vrijwaren en te verdedigen" heeft geschonden.