Wordt 'Uncle Joe' de nieuwe Roosevelt?

Van de coronacrisis en de economische ravage over raciale spanningen tot de klimaatopwarming: Joe Biden wachten enorme uitdagingen.

Tussen droom en daad staan voor de Democraat Joe Biden straks wetten in de weg, en vooral heel veel Republikeinse bezwaren. Scepsis van zijn eigen linkervleugel ook. Niettemin belooft Biden 'het meest progressieve beleid sinds Franklin Delano Roosevelt (1933-1945)'. Net als dat Democratische icoon staat hem een enorm pakket uitdagingen te wachten. Onder de noemer 'Build Back Better' - losjes vertaald: een betere heropbouw - staan de urgente aanpak van de coronacrisis, de economische ravage, raciale spanningen en de klimaatopwarming centraal.

Gezondheidszorg

Voor alles moet Biden de coronapandemie indijken, die de Republikeinse president Donald Trump al maanden minimaliseert. Meer dan ooit raast het virus door de Verenigde Staten, met ruim 100.000 besmettingen per dag en al 238.000 doden.

Maandag kondigde Biden meteen een 13-koppige taskforce aan. Die wordt geleid door Vivek Murthy, die als 'Surgeon General' de spreekbuis was van het gezondheidsbeleid onder president Barack Obama, David Kessler, het hoofd van de voedsel- en medicijnenwaakhond FDA onder George Bush senior en Bill Clinton, en Marcella Nunez-Smith, een hoogleraar aan de topuniversiteit van Yale.

Hun taak wordt het aantal coronatesten op te schroeven, de zoektocht naar veilige coronavaccins te bespoedigen en de Amerikaanse staten met een meer centrale aanpak bij te staan. Mondmaskers worden verplicht in overheidsgebouwen en op het openbaar vervoer. En Biden sluit niet uit dat hij de uit 1950 en de Korea-oorlog daterende Defense Production Act activeert, om bedrijven te mobiliseren. Zij moeten meehelpen met de productie van beademingstoestellen, beschermend materieel en geneesmiddelen.

Op termijn wil Biden ook Obamacare herstellen, de hervorming van de gezondheidszorg die hij in 2010 als vicepresident samen met Obama doorvoerde. De Republikeinen haalden daar enkele cruciale elementen uit. Dinsdag vonnist het conservatieve Hooggerechtshof bovendien of Obamacare volledig geschrapt moet worden. 'Bidencare' zou ook een publieke optie bevatten, een overheidsziekenzorg die concurreert met private verstrekkers. Een complete nationalisering, zoals zijn linkervleugel eist, zweert Biden wel af.

Economie

Om de economische ravage van de coronacrisis - miljoenen verloren door de zwaarste naoorlogse recessie hun job, talloze bedrijven zit diep in het rood - te counteren wil Biden meteen zo'n 2.000 miljard dollar aan stimulusmaatregelen besteden. Trump leek bereid een deal te sluiten met de Democraten over een soortgelijk bedrag, maar zijn budgettaire haviken in de Senaat blokkeren dat.