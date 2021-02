Yellen: 'Amerikaanse jobmarkt heeft forse steun nodig'

De Amerikaanse minister van Financiën reageert als door een wesp gestoken op kritiek op de 'inflatoire' effecten van het forse stimuluspakket van president Joe Biden.

Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, verdedigde zondag op een uitzonderlijk rondje televisie-interviews het 1.900 miljard dollar grote stimuluspakket dat ze met president Joe Biden door de Senaat wil loodsen.

Het meest uitgesproken was Yellen op 'Face The Nation' van CBS News. 'De jobmarkt zit in een diepe put en er is nog een lange weg om ons uit te graven', waarschuwde ze.

Ze verwijst naar het jongste rapport van het Amerikaanse ministerie van Arbeid, die aangeeft dat de jobmarkt bijna tot stilstand is gekomen. En op iets langere termijn naar een studie van de begrotingswaakhond van het Congres. Die voorspelt dat het nog jaren zal duren voor de Verenigde Staten de door de pandemie berokkende schade verteerd heeft.

De minister onderstreept dat alleen forse stimulus Amerika tegen volgend jaar weer naar volledige tewerkstelling kan brengen. En ze wijst erop dat Covid-19 vooral armere Amerikanen en minderheden treft. 'Er is enorm veel leed in het land. Dat moeten we aanpakken'.

Met haar optredens wil Yellen duidelijk de kritiek counteren dat de 1.900 miljard dollar stimulus onnodig groot is. Die kritiek komt er niet alleen uit 'klassieke' hoek, van de Republikeinse oppositie. Maar ook van Larry Summers, Harvard-econoom en sinds jaar en dag 'economisch fluisteraar' van Democratische presidenten.

Summers schreef vorige week een opgemerkte opinie in The Washington Post. En daarin beschuldigde hij de regering-Biden van 'overshooting'. 'De voorgestelde stimulus situeert zich rond 150 miljard dollar per maand. Dat is minstens drie keer de geraamde achterstand die de economie heeft opgelopen door de pandemie'.

Met andere woorden: was de stimulus van Democratisch president Barack Obama na de Grote Recessie in 2009 te klein, dan dreigt ze nu te groot te zijn. 'Er is een kans dat massale stimulus op W.O. II-niveau inflatie ontketent van het soort dat we in een generatie niet meer gekend hebben.'

Er is een kans dat massale stimulus op W.O. II-niveau inflatie ontketent van het soort dat we in een generatie niet meer gekend hebben Larry Summers Harvard-econoom

Bovendien stelt Summers dat Biden zijn kruit te vroeg dreigt te verschieten. 'Van ver vóór Covid-19 kampt de Amerikaanse economie met structurele problemen zoals economische ongelijkheid, trage groei en te lage publieke investeringen. Als de huidige stimulus gestemd wordt, zal het Congres in essentie 15 procent van het bruto binnenlands product gespendeerd hebben zonder die problemen aangepakt te hebben'.

Yellen veegt die argumenten van tafel en zegt dat het geen enkele reden is om een traag herstel te tolereren. En zegt niet blind te zijn voor inflatierisico's. 'Mocht dat het geval zijn, verzeker ik u dat we de tools hebben om dat risico te beheersen', klonk het.

De kans is groot dat Joe Biden ondanks zijn belofte voor 'eenheid' met louter stemmen van de eigen Democratische partij door de Senaat zal loodsen. Republikeinen grepen Summers' uitspraken meteen aan in hun oproepen om een meer 'gecibleerde' (lees: kleinere) stimulus uit te werken. 'Zelfs Larry Summers, een liberale Democraat die voorstander is van een machtige overheid, vind het te veel', zegt senator Pat Toomey uit Pennsylvania.