Yellen: 'Een volwassen Amerikaan op de tien heeft honger'

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen beklemtoont dat forse steun voor de economie nodig is om het grote sociale leed te bestrijden.

'Er zijn (in de VS) 22 miljoen mensen die zeggen dat ze niet genoeg te eten hebben. Eén volwassene op de tien heeft honger in Amerika.' Het zijn uitspraken die je niet meteen verwacht van een Amerikaanse minister van Financiën.

Yellen citeerde dinsdag die cijfers in het Huis van Afgevaardigden om te onderstrepen dat het onlangs goedgekeurde stimulusplan van 1.900 miljard dollar noodzakelijk was. 'Toen ik mijn functie opnam, was ik bezorgd dat de eerder goedgekeurde steun niet krachtig genoeg was. Er zit nog veel pijn in de cijfers.'

De minister merkte op dat één huiseigenaar op de tien met een hypotheek betalingsachterstand heeft. Bijna één huurder op de vijf heeft betalingsachterstand. Dankzij het jongste stimulusplan hebben veel Amerikanen de jongste dagen een cheque van 1.400 dollar ontvangen. Het plan voorziet ook in een soort kinderbijslag.

'Door de goedkeuring van het reddingsplan heb ik er vertrouwen in dat de mensen de andere kant van de pandemie zullen bereiken', zei Yellen. 'Ik geloof dat ze daar een groeiende economie zullen ontmoeten. Volgend jaar kunnen we een terugkeer naar een volledige werkgelegenheid zien.' Ondanks het economisch herstel van de jongste maanden zijn er in de VS nog altijd bijna 10 miljoen banen minder dan net voor de start van de pandemie.