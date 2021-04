Yellen breekt lans voor wereldwijde minimumtaks

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen bepleit een wereldwijde minimumtaks voor multinationals. 'Als we de race to the bottom een halt weten toe te roepen, kan de economie floreren en kan ze innovatie, groei en welvaart stimuleren.'

Voor het eerst sinds haar aantreden als Amerikaans minister van Financiën eind januari 2021 gunde Janet Yellen de wereld een uitgebreide blik in het internationaal economisch beleid dat ze voorstaat. Net als haar baas, president Joe Biden, is de 74-jarige econome vastbesloten weer de multilaterale toer op te gaan na vier jaar 'America First' onder de Republikein Donald Trump.

De speech van Janet Yellen

'De voorbije vier jaar hebben we vanop de eerste rij kunnen vaststellen wat gebeurt als de VS zich terugtrekken van het wereldtoneel. America first mag nooit synoniem staan voor America alone. Een land kan zijn volk in zijn eentje geen sterke en duurzame economie garanderen. Na verloop van tijd resulteert een gebrek aan wereldwijd leiderschap en engagement in kwetsbare instellingen en een kwetsbare economie', zei de oud-voorzitter van de Amerikaanse centrale bank op een event georganiseerd door de Chicago Council on Global Affairs.

Race to the bottom

Om de internationale gemeenschap te bewijzen dat het de VS menens is met de multilaterale aanpak is Yellen van plan het voortouw te nemen in de strijd om een wereldwijde minimumbelasting voor multinationals. 'Al dertig jaar zijn we getuige van een race to the bottom rond de vennootschapstaks', merkte de Amerikaanse minister op.

Ze alludeerde op de wedloop die zich de afgelopen decennia tussen landen ontspon om met een zo laag mogelijk belastingtarief zo veel mogelijk grote bedrijven te lokken. Het is Washington al lang een doorn in het oog dat Amerikaanse multinationals zich in pakweg Ierland of Nederland vestigen omdat het fiscaal regime daar een pak interessanter is.

'Concurrentiekracht draait om meer dan de vraag hoe bedrijven met hoofdkwartieren in de VS presteren tegenover andere ondernemingen wereldwijd. Het gaat erom te garanderen dat overheden stabiele belastingsystemen hebben die voldoende inkomsten genereren om te kunnen investeren in essentiële openbare voorzieningen en te reageren op crisissen, en het gaat erom dat alle burgers een eerlijk deel van de financiering van de overheid op zich nemen', zei Yellen.

Daarom gaat de Amerikaanse minister in zee met haar collega's van de G20, de groep van belangrijkste industrie- en groeilanden. 'Samen werken we aan een wereldwijde minimumtaks voor multinationals die de race to the bottom een halt kan toeroepen. Als we daarin slagen, kunnen we garanderen dat de wereldwijde economie floreert in een gelijker fiscaal speelveld en dat die innovatie, groei en welvaart stimuleert.'

Infrastructuurplan

Yellens pleidooi komt er op een moment dat het Witte Huis en de Democratische partij een zoektocht begonnen zijn naar fondsen om het immense infrastructuurplan van Biden te financieren. De president maakte vorige week bekend de komende jaren zowat 2.300 miljard dollar te willen uittrekken om de economie te vergroenen en te wapenen voor de volgende decennia.

Om de renovatie van bruggen, wegen, watersystemen en (lucht)havens en investeringen in groene energie en technologie te financieren wil Biden de vennootschapsbelasting optrekken van 21 naar 28 procent. Hij is ook van plan Amerikaanse bedrijven een taks van 21 procent te laten betalen op buitenlandse winsten, tegenover 13 procent nu.