Yellen: nu massaal stimuleren, schuldprobleem is voor later

Tijdens een hoorzitting in de Senaat pleitte Janet Yellen, de toekomstige Amerikaanse minister van Financiën, voor forse overheidsstimulus om het economisch herstel op een hogere snelheid te krijgen.

Yellen moest dinsdag voor het Senate Finance Committee verschijnen. De hoorzitting, die tot doel had haar benoeming als minister van Financiën onder toekomstig president Joe Biden goed te keuren, verliep rustig en respectvol. De voormalige voorzitster van de Federal Reserve speechte en beantwoordde de vragen van de senatoren vanuit haar huiskamer.

De Amerikaanse beurzen, die al een flink voorschot hebben genomen op de steunmaatregelen die Biden wil doorvoeren, reageren licht positief. Rond 17.30 uur noteert de Dow Jones 0,3 procent hoger.

De boodschap van Yellen was op voorhand vakkundig gelekt naar de Amerikaanse media, wat de vrij lauwe reactie van de beurzen mede verklaart.

Yellen zei tijdens haar speech dat de Amerikaanse economie een van de zwaarste crisissen in haar geschiedenis meemaakt en dat veel Amerikanen afzien. Ze had het vooral over gewone arbeiders en kleine bedrijven, waarbij veelal vrouwen en kleurlingen nog harder zijn getroffen.

Ze verwees naar haar vader, die dokter was en vooral mensen uit de arbeidersklasse als patiënten had. 'Ik heb economie altijd benaderd zoals mijn vader zijn job, als een manier om mensen te helpen', klonk het.

'Act big'

Ze pleit voor massale stimulus om de economie te helpen herstellen. Een duidelijke verwijzing naar het steunplan van 1.900 miljard dollar dat Biden heeft voorgesteld. Als we dat niet doen, riskeren we een langdurige en nog pijnlijkere recessie, zei ze. Act big is het slimste wat we nu kunnen doen, zeker met de lage rente, klonk het.

De 74-jarige Yellen riep de senatoren dus op het oplopende begrotingstekort even terzijde te leggen en te focussen op wat dringend moet gebeuren. En dat is de Amerikaanse economie ondersteunen door gezinnen en bedrijven bij te staan. Dat de Amerikaanse overheidsschuld, ruim 27.682 miljard dollar zwaar, daardoor verder oploopt, mag met de huidige lage rente geen zorg zijn.

China

Ondervraagd over het Chinabeleid van president Donald Trump antwoordde Yellen dat de VS moeten samenwerken met hun bondgenoten om onfaire handelspraktijken als het stelen van intellectuele eigendom aan te pakken. Dat is volgens haar veel beter dan een unilaterale aanpak.