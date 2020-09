Zaak-Taylor gooit nog meer olie op raciale brandbom in VS

In de VS laaien de rassenrellen opnieuw op nu drie agenten amper gestraft worden voor de dood van een onschuldige zwarte vrouw. 'Geweldig', noemde president Donald Trump die uitspraak.

In de nacht van 13 maart vielen drie blanke agenten tijdens een drugsonderzoek in de stad Louisville onaangekondigd het appartement binnen van de zwarte Breonna Taylor en haar vriend, die lagen te slapen. Taylors vriend dacht dat er ingebroken werd en greep naar zijn wapen, waarvoor hij een vergunning had. De agenten schoten 32 keer terug, waarbij zes kogels Taylor raakten. De 26-jarige medisch assistente stierf ter plekke. Drugs werden niet gevonden.

De openbaar aanklager is een ster. Hij heeft deze zaak fantastisch aangepakt. Donald Trump Amerikaans president

Samen met de verstikkingsdood van George Floyd bij een excessieve arrestatie en de zware verwondingen die agenten Jacob Blake toebrachten, is de zaak-Taylor de voorbije maanden uitgegroeid tot het symbooldossier waarmee Black Lives Matter-betogers het aanhoudende politiegeweld tegen Amerikaanse minderheden aanklagen. Een volksjury sprak twee van de agenten die binnenvielen bij Taylor woensdagavond vrij. Een derde werd wel aangeklaagd, maar alleen omdat hij tijdens de schietpartij Taylors buren nodeloos in gevaar had gebracht.

Schermvullende weergave In Louisville braken rellen uit en werd de nachtklok ingesteld. ©REUTERS

Twee agenten neergeschoten

'Waanzinnig en weerzinwekkend', reageerde Ben Crump, de advocaat die de families van Taylor, Floyd en Blake bijstaat. Woede en ongeloof leidde in tientallen Amerikaanse steden, van Los Angeles over Dallas tot New York, tot nieuwe raciale protesten. In Louisville zelf, de grootste stad van de staat Kentucky, ontspoorden de confrontaties met de politie. Twee agenten werden zelfs neergeschoten, al verkeren ze niet in levensgevaar.

De vermoedelijke dader, een zwarte jongeman, werd opgepakt, net als tientallen andere betogers. In Louisville is de noodtoestand afgekondigd, geldt de komende dagen de avondklok en werd de Nationale Garde ingeschakeld.

Politieke splijtzwam

Vijf weken voor de presidentsverkiezingen blijven de rassenrellen een grote politieke splijtzwam. Black Lives Matter-sympathisanten zien de uitspraak in de zaak-Taylor als een zoveelste bewijs dat politiegeweld niet alleen dagelijkse kost is, maar ook straffeloos blijft.

Bovendien was er eerder al een soort schuldbekentenis. Twee betrokken agenten werden geschorst en overgeplaatst, de derde, die nu aangeklaagd is, werd ontslagen. Ook de politiechef van Louisville stapte op. Het stadsbestuur trof vorige week een schikking met de familie van Taylor voor een recordbedrag van 12 miljoen dollar (10 miljoen euro).

Law and order

Democratisch presidentskandidaat Joe Biden laakte dat de uitspraak 'niet beantwoordt' aan de noodzaak van politiehervormingen. Ter rechterzijde ligt de focus op het aanhoudende straatgeweld, waarvan de twee gewonde agenten in Louisville het bewijs zijn. De Republikeinse president Donald Trump, die zich opwerpt als de law-and-orderkandidaat die de politiediensten beschermt, loofde de uitspraak in de zaak-Taylor als 'waarlijk geweldig'. En hij loofde Daniel Cameron, de openbaar aanklager van de staat Kentucky die de volksjury de bewijslast tegen de betrokken agenten voorlegde, als 'een ster' die het 'fantastisch' aangepakt had.