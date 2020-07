Zoveelste recordaantal besmettingen in de VS

In de Verenigde Staten blijft het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus toenemen in grote staten als Texas en California.

Met ruim 52.000 extra besmettingen in één dag sloopten de Verenigde Staten wederom een record, meldt de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore.

Het is al de zesde keer in een week dat er meer dan 40.000 nieuwe gevallen van coronabesmettingen werden genoteerd in de VS. Het land zit inmiddels al aan ruim 2,6 miljoen besmettingen. Het aantal Covid-19-doden klokt nu af boven de 128.000.

De belangrijkste Amerikaanse expert-infectieziekten, viroloog Anthony Fauci, waarschuwde eerder deze week al dat de cijfers snel kunnen verdubbelen. 'We hebben het duidelijk niet onder controle', liet hij aan duidelijkheid niets te wensen over.

Amerikaanse staten nemen inmiddels nieuwe maatregelen om het virus weer te proberen indammen. Zo worden in grote delen van California, goed voor zo'n 70 procent van de bevolking van de staat, bars gesloten en is indoor dineren in restaurants er verboden.