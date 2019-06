Mexico ontsnapt voorlopig aan een handelsoorlog met de VS. Uit de gevarenzone is het land niet. De migratiedeal met Donald Trump lijkt vooral een doekje voor het bloeden. 'Het zwaard van Damocles blijft boven Mexico hangen.'

'Met vreugde kan ik melden dat de VS een akkoord getekend hebben met Mexico. De invoertarieven die maandag zouden ingaan, zijn voor onbepaalde tijd opgeschort. In ruil gaat Mexico krachtige maatregelen nemen om de migratiestroom naar de VS af te remmen', kondigde de Amerikaanse president Donald Trump afgelopen weekend aan.

Aan de deal waren dagenlange onderhandelingen voorafgegaan. Volgens een gemeenschappelijke verklaring stemde Mexico ermee in duizenden leden van de pas opgerichte Nationale Garde naar zijn grens met Guatemala te sturen om migratiekaravanen uit Guatemala, Honduras en El Salvador tegen te houden.

Asielprocedure

'Daarnaast engageert Mexico zich ertoe illegale migranten die asiel aanvragen in de VS, tijdens de behandeling van die aanvraag op te vangen op zijn grondgebied', klonk het. De Amerikanen beloofden in ruil de afhandeling van die asielprocedures wel te versnellen.

Art of the Deal! Mexico gaat helpen een eind te maken aan de illegale migratie. Beloftes gedaan. Beloftes nagekomen. Donald Trump Amerikaanse president

'We gaan ook samenwerken aan een duurzame oplossing. We moeten de onderliggende oorzaken van de migratie wegwerken zodat burgers van Centraal-Amerika in eigen regio een beter leven kunnen uitbouwen', luidde het nog. Hoe de VS en Mexico de armoede en het geweld in Guatemala, El Salvador en Honduras denken in te dijken, lieten ze in het midden.

Het akkoord deed een zucht van verlichting door de Amerikaanse bedrijfswereld gaan. Verschillende zakenlui hadden vorige week gewaarschuwd dat de invoering van importtarieven op Mexicaanse producten desastreuze economische gevolgen zou hebben voor de twee handelspartners. 'Niet alleen Amerikaanse bedrijven maar ook gezinnen gaan de rekening betalen want de prijzen voor heel wat producten zullen stijgen en jobs zullen verloren gaan.'

Trump greep het akkoord ook aan om de Amerikanen ervan te overtuigen dat hij woord houdt. 'Art of the Deal! Mexico gaat helpen een eind te maken aan de illegale migratie. Beloftes gedaan. Beloftes nagekomen', stelde hij, verwijzend naar zijn electorale campagne uit 2016.

Oude wijn in nieuwe zakken

Analisten en critici toonden zich de voorbije dagen evenwel veel minder onder de indruk van de migratiedeal. 'Dit is niet meer dan oude wijn in nieuwe zakken', oordeelden zij.

Schermvullende weergave De Mexicanen voeren de identiteitscontroles aan de grens met Guatemala op. ©AFP

Ze wezen erop dat Mexico eind vorig jaar al akkoord gegaan was om illegale migranten op zijn grondgebied onderdak te verlenen terwijl de VS hun asielaanvraag bestudeerden. 'En in maart hadden de Mexicanen de Amerikanen al laten weten dat ze de Nationale Garde naar hun zuidgrens zouden sturen.'

Mexico had de afgelopen maanden de strijd tegen de illegale migratie sowieso al opgedreven. In mei arresteerden agenten en militairen 236.000 illegale migranten. Sinds december vorig jaar deporteerden ze ook al ruim 80.500 mensen.

Extra toegevingen

Door het akkoord ontsnapt Mexico voorlopig aan een handelsoorlog met de VS. Maar uit de gevarenzone is het land allerminst. 'Als de afgesproken maatregelen de volgende maanden niet het gewenste effect hebben, dringt extra actie zich op', staat te lezen in de deal.

Deze deal valt te verkiezen boven een oog-om-oog-tand-om-tand-handelsoorlog. Maar Mexico zal altijd kwetsbaar blijven als de VS om redenen van nationale veiligheid een economisch wapen inzetten. Het zwaard van Damocles blijft boven het land hangen. Carlos Pascual Ex-ambassadeur VS in Mexico

In Mexico bestaat de vrees dat Trump weldra nieuwe toegevingen gaat eisen. Zeker omdat hij op 18 juni zijn herverkiezingscampagne op gang schiet. De Mexicanen zijn nog niet vergeten dat hun land tijdens de verkiezingsrace van 2016 de geliefkoosde boksbal vormde van de miljardair.

De voormalige Amerikaanse ambassadeur in Mexico, Carlos Pascual, begrijpt de Mexicaanse argwaan: 'Deze deal valt te verkiezen boven een oog-om-oog-tand-om-tand-handelsoorlog. Maar Mexico zal altijd kwetsbaar blijven als de VS om redenen van nationale veiligheid een economisch wapen inzetten. Het zwaard van Damocles blijft boven het land hangen'.

Alsnog invoertarieven

Een tweet van Trump maandag leek te bevestigen dat de vrees van de Mexicanen niet onterecht is. 'De VS en Mexico hebben nog een belangrijk ander akkoord gesloten. Dat wordt snel bekendgemaakt maar eerst moet het Mexicaanse parlement zich er over uitspreken. We verwachten geen problemen maar zonder fiat komen de invoertarieven er alsnog!'

De Amerikaanse president doet al enkele dagen geheimzinnig over dat 'belangrijke detail'. Sommigen gokken dat Mexico het statuut van 'veilig derde land' krijgt, waardoor migranten daar asiel moeten aanvragen in plaats van in de VS.