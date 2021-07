Zwarte ex-agent moet New York uit coronaslop halen...

Eric Adams wordt zo goed als zeker burgemeester van de metropool New York. Veiligheid, raciale spanningen en het economisch herstel na de coronapandemie zijn de loodzware uitdagingen van de zwarte gewezen politiekapitein.

Met 8,4 miljoen inwoners is New York veruit de grootste stad van de Verenigde Staten. Met een bbp van 1.600 miljard dollar is de Big Apple, als het een land zou zijn, ook 's werelds elfde economie, ongeveer even groot als Canada of Zuid-Korea, en drie keer zo omvangrijk als België. Het huisvest het grootste financiële centrum ter wereld, en 54 van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven.

De essentie Eric Adams, de 60-jarige voorzitter van het stadsdeel Brooklyn en een gewezen agent, heeft de Democratische voorverkiezingen gewonnen voor het New Yorkse burgemeesterschap.

In november neemt hij het op tegen de Republikein Curtis Sliwa, wiens partij zwak staat in New York.

De coronapandemie heeft een zware dodentol geëist in New York, maar ook een economische ravage aangericht en de misdaad schrikwekkend doen stijgen.

Om maar te zeggen: de uitdagingen zijn legio voor de New Yorkse burgemeester, die beschikt over een begroting van 92 miljard dollar en leiding geeft aan 325.000 leraars, politieagenten en andere overheidswerknemers. Die zware taak valt de komende vier jaar zo goed als zeker in de schoot van Eric Adams. De 60-jarige voorzitter van het stadsdeel Brooklyn en gewezen politiekapitein werd woensdag uitgeroepen tot winnaar van de Democratische voorverkiezingen. Daarin bleef hij nipt Kathryn Garcia voor, die de voorbije jaren commissaris was voor de New Yorkse afvalverwerking.

Adams moet het in november wel nog opnemen tegen de Republikeinse kandidaat Curtis Sliwa. Maar met uitzondering van Staten Island, de kleinste van de vijf 'boroughs', is het steeds meer met een vergrootglas zoeken naar aanhangers van de Grand Old Party in de stad van Donald Trump.

Complexe werf

Hoewel twee derde van de New Yorkers zwart, latino of Aziatisch zijn, wordt Adams pas de tweede niet-blanke burgervader, na David Dinkins begin jaren 1990. De coronapandemie maakt de werf voor de opvolger van partijgenoot Bill de Blasio, die na acht jaar geen nieuwe termijn meer kon krijgen, nog vele malen groter en complexer.

Schermvullende weergave Op de piek van de coronacrisis meerde een medisch marineschip aan in New York. ©REUTERS

Toen de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 de VS overspoelde, was New York City het absolute epicentrum. 33.500 van de ruim 600.000 Amerikaanse coronadoden zijn er begraven, waarbij raciale minderheden disproportioneel hard getroffen werden. Democratisch gouverneur Andrew Cuomo bikkelde met toenmalig president Donald Trump over het tekort aan beademingstoestellen, tests en beschermend materieel. Ziekenhuizen raakten overvol en zelfs een enorm medisch marineschip meerde aan voor het Vrijheidsbeeld.

500.000 jobs Door de coronapandemie zijn in New York een half miljoen jobs verloren gegaan, 11,8 procent van het totaal. Geen enkele Amerikaanse metropool werd zo hard getroffen.

De economische ravage is nog steeds enorm. Hoewel 'de stad die nooit slaapt' de voorbije maanden het gros van haar lockdownmaatregelen eindelijk liet varen, zijn zo'n half miljoen jobs verloren gegaan, of bijna 12 procent van het totaal. Geen enkele van de grootste 20 Amerikaanse steden is zo hard getroffen, en andermaal illustreert dat vooral de raciale ongelijkheid. De New Yorkse werkloosheidsgraad bedraagt 10,9 procent, zowat het tweevoud van het nationale gemiddelde. In het overwegend zwarte stadsdeel Bronx is dat zelfs 15 procent.

146 moorden

De toegenomen spanningen, werkloosheid en armoede als gevolg van corona verklaren ook deels de onrustwekkende toename van misdaad in New York. Haatmisdrijven tegen Aziaten - die gestigmatiseerd worden wegens de Chinese oorsprong van het virus - en joden woekeren. Overvallen en geweld op de metro evenzeer. En in de eerste vijf maanden van 2021 werden al 146 moorden gerapporteerd - ruim een kwart meer dan in heel 2020. Die vielen bijna allemaal in de gekleurde wijken van Brooklyn en de Bronx, waar de problemen al langer acuut zijn.

Sommige New Yorkers vrezen stilaan een terugkeer naar de 'bad old days' van de jaren 70 tot 90, al waren er toen jaarlijks ruim 2.000 moorden. Tegelijk klaagde de Black Lives Matter-beweging het voorbije jaar het politiegeweld tegen zwarten en latino's luider dan ooit aan. Het evenwicht vinden tussen veiligheid en rechtvaardigheid wordt een van de heikelste opdrachten voor Adams.

Working class hero

Zijn levensverhaal maakt hem daar naar eigen zeggen perfect geschikt voor. Adams groeide op in een arme zwarte wijk van Queens, als een van de zes kinderen van een slager en een schoonmaakster. Op zijn 15de werd hij in elkaar geslagen tijdens een politieverhoor. Niettemin trad hij in de jaren 80, toen het crackprobleem enorm werd in New York, toe tot het politiekorps. Hij bleef er 22 jaar en schopte het tot kapitein. Intern vocht hij de raciale vooroordelen en gewelddadige praktijken lang en luidkeels aan.

Een historische, diverse coalitie in de vijf stadsdelen, geleid door working-class New Yorkers, heeft ons naar de winst geleid. Eric Adams Democratische kandidaat voor New Yorks burgemeesterschap

De roep om de financiën van politiedepartementen fors te verlagen, zoals de Democratische linkervleugel eist, steunt Adams allerminst. Broodnodige hervormingen belooft hij dan weer wel. Het leverde de voormalige staatssenator, geholpen door de invloedrijke vakbonden, de ruime steun op van hispanics en Afro-Amerikanen in de arbeiderswijken van Brooklyn, Queens en Bronx.