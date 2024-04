Biden wil importtaks op Chinees staal verdrievoudigen

De Amerikaanse president Joe Biden roept op de douaneheffingen op Chinees staal en aluminium te verdrievoudigen. Dat is volgens hem nodig om 'oneerlijke concurrentie' weg te werken.

Tijdens een campagnebezoek aan de industriële stad Pittsburgh zal de Amerikaanse president Joe Biden oproepen de tarieven op Chinese staal- en aluminiumproducten te verdrievoudigen. Hij zal dat doen op het hoofdkwartier van United Steelworkers, met ongeveer 1,2 miljoen leden de grootste industriële vakbond van de VS.

25% Tarief Biden wil de huidige tarieven van 7,5 procent, opgelegd door zijn voorganger Donald Trump, verhogen tot 25 procent.

Biden hoopt zo de staalarbeiders in de noordoostelijke swingstaat Pennsylvania te kunnen paaien, in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. Het risico is wel dat hij de spanningen met Peking verder aanwakkert.

Beperkte impact

Concreet wil Biden de tarieven - nog opgelegd door zijn voorganger Donald Trump - opkrikken van 7,5 procent tot 25 procent, schrijft het persagentschap Reuters. Dat is volgens hem nodig om het hoofd te bieden aan de oneerlijke concurrentie van China, dat zijn staal- en aluminiumindustrie sterk subsidieert.

Hogere invoerheffingen zouden een beperkte impact hebben, want de import van Chinees staal en aluminium bedroeg in 2023 zowat 1,7 miljard dollar en vormt maar een klein deel van de Amerikaanse markt. De aankondiging is daarom eerder bedoeld om te anticiperen op een verwachte toename van de staalimport. De regering-Biden oefent daarnaast druk uit op Mexico om te voorkomen dat China zijn metaalproducten via het grensland toch de VS binnenloodst.

Meer tarieven

Het Witte Huis kondigde voorts aan dat er een onderzoek komt naar 'deloyale praktijken van China in de sectoren scheepsbouw, maritiem transport en logistiek'. Dat zal worden uitgevoerd door het Amerikaanse handelsvertegenwoordigingsagentschap (USTR) en kan leiden tot meer tarieven.