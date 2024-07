Na de exit van Joe Biden begeven de Democraten zich op onbekend terrein. De partij lijkt zich snel te verenigen achter vicepresident Kamala Harris, voorlopig de enige nieuwe kandidate. Maar tot er een officiële nominatie volgt, over vier weken in Chicago, blijft de arena in principe open voor uitdagers. 'Nog enkele weken chaos is beter dan vier jaar spijt.'