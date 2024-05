Donald Trump schuldig in affaire-Stormy Daniels

Na twee dagen beraadslagen heeft de jury een verdict klaar in de zwijggeldaffaire rond Donald Trump: de voormalige president is over de hele lijn schuldig verklaard.

Voor de eerste keer ooit is een (voormalige) Amerikaanse president veroordeeld als een crimineel. Die twijfelachtige eer is Donald Trump te beurt gevallen in de affaire-Stormy Daniels.

Twee weken voor de verkiezingen van 2016 betaalde Donalds Trumps toenmalige advocaat en ‘fikser’ Michael Cohen 130.000 dollar aan Stephanie Clifford, beter bekend als Stormy Daniels. Het kamp van de Republikeinse presidentskandidaat wilde vermijden dat de affaire die Trump tien jaar eerder had met de pornoactrice en -producente aan het licht zou komen.

Toen Trump Cohen na zijn verkiezingszege terugbetaalde, gaf hij de transactie aan als ‘juridische kosten’. Door het vervalsen van de boekhouding zou hij misbruik van campagnegeld hebben verdoezeld.

Na een proces van zes weken was de jury aan zet. Die had uiteindelijk twee dagen nodig om tot een verdict te komen: ze verklaarde Donald Trump over de hele lijn schuldig.

Over de strafmaat is nog niks bekend. In principe riskeert Trump een celstraf, al is een boete of voorwaardelijke straf aannemelijker.