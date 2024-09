Onbewezen claims over het opeten van huisdieren passen in de almaar opjuttender migratieretoriek van Donald Trump. Dat de Republikeinse presidentskandidaat daarbij ook regelmatig verwijst naar een ongeval dat de 11-jarige Aiden Clark fataal werd en dat werd veroorzaakt door een Haïtiaanse immigrant, deed diens vader in woede ontsteken.