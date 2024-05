Nieuwe Amerikaanse sancties tegen Rusland, ook Belgisch bedrijf op lijst

De Verenigde Staten kondigen nieuwe maatregelen aan tegen bedrijven die Rusland zouden helpen sancties te omzeilen. Ook een in België gevestigd bedrijf staat op de lijst.

De Verenigde Staten komen met nieuwe sanctiemaatregelen tegen Russische defensiebedrijven. Daarnaast viseert het land bedrijven en individuen in derde landen, die Rusland hebben geholpen 'bij het verkrijgen van belangrijke onderdelen voor wapenproductie of defensieprogramma's'. Dat staat in een mededeling van het Amerikaanse ministerie van Financiën.

Op de sanctielijst staat ook het in België gevestigde Groupe d’Investissement Financier. Het bedrijf bestaat al sinds 2000 en is ingeschreven in Ukkel. De zaakvoerder zou banden hebben met de Russische inlichtingendienst GRU en via het bedrijf materiaal geleverd hebben aan Sonatec, dat op zijn beurt levert aan de Russische defensie-industrie.

Verschillende Belgische media en de onderzoekssite The Insider hadden enkele maanden geleden al bericht over de Russische linken van het bedrijf. Eigenaar Viktor Labin ontkende toen in een reactie aan De Standaard dat hij banden heeft met de Russische inlichtingendienst.

16 gesanctioneerde bedrijven bevinden zich in China of Hongkong. Tijdens recente reizen naar het land waarschuwden minister van Financiën Janet Yellen en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken nog voor nieuwe sancties. Voor het overige gaat om ondernemingen uit de Verenigde Arabische Emiraten, Turkije, Azerbeidzjan en Slovakije.